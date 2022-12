Fanúšik v Katare prišiel na futbal v dúhovom oblečení. Ochrankár ho z neho vyzliekol a musel nahý čakať na políciu

Anglický fanúšik sa aj napriek výstrahe a riziku problémov rozhodol ísť na štadión v Katare odetý v dúhových farbách, ktoré podporujú LGBTI+ komunitu. To, čo ho následne čakalo, sa však stalo prvýkrát od začiatku turnaja.

Anthony Johnson z Londýna sa v utorok 29. novembra rozhodol navštíviť zápas Holandska proti Kataru. K bezpečnostnej kontrole sa však blížil v oblečení, ktoré v prísne moslimskej krajine vzbudzuje veľké rozhorčenie domácich ochrankárov a policajtov.

Mal na sebe totiž tričko s logom anglickej reprezentácie, no v dúhovom prevedení a rovnako aj dúhovú šiltovku. Problémy začali hneď pri prvom styku v ochrankárom, ktorý mu vraj mal do tváre agresívne zakričať, že porušuje ich domácu kultúru, opisuje portál Metro.

Mal si dať dole hodinky aj opasok

Neskôr ho pri kontrole prinútili dať si dole opasok aj hodinky, pričom išlo o veľmi netradičnú techniku prehľadávania. Ako dodáva Metro, tieto požiadavky mala ochranka smerom k fanúšikom prvýkrát od 20. novembra, kedy sa futbalové MS začali.

Fanúšika následne odviedli do súkromnej miestnosti, kde musel vyzliecť všetko oblečenie a čakať pri stene na to, čo sa bude diať. Po približne 10 minútach prišli do miestnosti policajti, domáci ochrankári a tiež úradník z FIFA. Ten zdôraznil, že Johnson môže ísť na tribúnu aj vo svojom pôvodnom oblečení , keďže Medzinárodná futbalová federácia spravila pred troma dňami zmenu a povolila dúhové motívy v priestoroch MS.

Keď sa obliekal, zistil, že mu chýba šiltovka. Aj keď mu všetci ochrankári a policajti tvrdili, že vlastne žiadnu šiltovku nemal, neskôr ju našiel skrytú za vnútorným turniketom. Situácia sa skončila príchodom ďalšieho policajta, ktorý povolil anglickému fanúšikovi vstup na štadión bez ďalších obmedzení.