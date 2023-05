Falšovateľka z SPP už pozná svoj trest. Poškodený zrejme nebol jediný, plynárne od neho žiadali mlčanlivosť

Začiatkom mája sme vás informovali o prípade, kde pracovníčka SPP sfalšovala podpis a zákazníkovi aktivovala dobrovoľnú platenú službu bez jeho vedomia. V súčasnosti už pozná svoj trest a na povrch vyšli aj ďalšie kontroverzné informácie, o ktorých informuje denník SME.

V SPP už nepracuje, plynárne núkali odškodné

„Mrzí nás to. Išlo o ojedinelé zlyhanie ľudského faktora. Zmluva bola stornovaná a voči zamestnankyni sme začali disciplinárne konanie,“ povedal vtedy hovorca SPP Ondrej Šebesta. Ako z článku SME vyplýva, pracovníčka už svoj ortieľ spoznala a pre plynárne viac nepracuje. „So zamestnankyňou sme bezodkladne skončili pracovný pomer. Zároveň pre zamestnancov našich zákazníckych centier pripravujeme ďalšie školenia na eliminovanie výskytu podobných prípadov,“ uviedlo SPP.

Pravdivá však zrejme nebola prvá časť vyjadrenia, v ktorom sa hovorí o ojedinelom individuálnom zlyhaní. SME totiž opätovne kontaktovalo poškodeného zákazníka Jakuba, ktorý sa so zástupcami plynární stretol, aby jednali o možnom odškodnom. Tam sa dozvedel, že podobné prípady už evidovali.

„Vtedy mi vedúci pracovník zákazníckeho centra povedal, že už takéto prípady so sfalšovaným podpisom, avšak zo strany externých zamestnancov, riešili. To však nesedí s listom, ktorý mi prišiel ako ospravedlnenie, kde tvrdia, že sa to stalo len teraz. Na konci stretnutia mi ponúkol odškodné za mlčanlivosť,“ vysvetlil poškodený. Aj keď u neho nedošlo k finančnej ujme, SPP ho chcelo odškodniť, no výmenou za to, že nebude komunikovať s médiami.

Mesiac plynu zadarmo

„Rovno som povedal, že zarábam 7 – 8-tisíc eur mesačne, a keď mi chce ponúknuť 50 eur, nie som ochotný podpísať mlčanlivosť. V tej chvíli mi zmluvu vytrhol z rúk, aby som si ju asi neodniesol,“ opísal pokračovanie stretnutia Jakub. Neskôr dostal z SPP list, v ktorom sa mu ospravedlnili a opäť ponúkali odškodné.

„V liste sa mi ospravedlnili s tým, že nedošlo k žiadnej finančnej, ani inej ujme. Ponúkli mi mesiac plynu zadarmo vo výške zálohovej platby 100 eur, v neoficiálnej mailovej komunikácii to potom zvýšili na šesť mesiacov. Je to výstrel do prázdna, len nech som ticho,“ povedal na margo návrhu poškodený, ktorému sa zdá dohoda o mlčanlivosti zvláštna. Jeho prioritou bolo od začiatku poukázanie na nekalé praktiky a zabezpečenie toho, aby sa podobný prípad už nikdy neopakoval.