Exprezident Kiska pre „lex atentát“ zrejme príde o doživotnú rentu a ochranku. Tvrdí, že ide o Ficovu pomstu

Bývalého slovenského prezidenta Andreja Kisku Krajský súd v Prešove uznal za vinného v daňovej kauze ešte na konci októbra. Za pokračujúci prečin daňového podvodu mu uložil trest odňatia slobody na jeden rok s podmienečným odkladom na dva roky. Rozsudok je právoplatný.

Kauza súvisí so zaúčtovaním nákladov spojených s propagáciou Kisku pred prezidentskými voľbami, ktoré ako kandidát v marci 2014 vyhral. Týkalo sa to neoprávneného uplatnenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH spoločnosťou KTAG v rokoch 2013 a 2014 v celkovej výške zhruba 155 000 eur. Kiska obvinenia odmietal. Obžalobe čelil spolu s konateľom firmy KTAG Eduardom Kučkovským, pri ktorom krajský súd začiatkom októbra trestné stíhanie z dôvodu premlčania zastavil.

Na zaujímavý fakt však na sociálnej sieti upozornil Vladimír Pčolinský, bývalý šéf Slovenskej informačnej služby, ktorý je v súčasnosti obvinený z korupcie. Ten v takzvanom lex atentáte, schválenom vládou ešte v júli tohto roka, objavil paragraf, ktorý zrejme Andreja Kisku nepoteší.

Hrozí mu odobratie renty

Definuje totiž, že bývalý prezident má na svoju rentu a ochranku právo len pokiaľ nie je právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, čo v Kiskovom prípade už neplatí. Zároveň sa spomínaný paragraf dotkne zo všetkých exprezidentov len jeho. Doživotná renta bývalej hlavy štátu je na úrovni platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

„Fico sa nikdy nezmieril s tým, že prehral prezidentské voľby. Že do mojich rúk musel odovzdať svoju demisiu a že som ho odmietol napriek vyhrážkam vymenovať za predsedu ústavného súdu,“ reagoval dnes ráno na facebooku samotný Kiska. Ten za celým procesom vidí nástroj politickej pomsty Róberta Fica.

„Celý môj prípad zďaleka nie je ukončený a podávam dovolanie na Najvyšší súd, pretože sa v mojom prípade jedná o absolútny precedens, keď je odsúdený človek, ktorý nespôsobil štátu a ani nikomu žiadnu škodu,“ dodal. Tesne po rozsudku navyše povedal, že Fico sa vyhráža nepohodlným sudcom. „Inak si neviem vysvetliť dnešné rozhodnutie krajského súdu, ktorý v tomto špinavom politickom procese neuznal naše jasné dôkazy o mojej nevine,“ uviedol.

Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová ale takéto obvinenia rázne odmietla. „Sudcovia sa pri rozhodovaní riadia ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a zákonmi. Rozhodujú podľa svojho najlepšieho presvedčenia, nezávisle a nestranne. Tak, ako to sľubujú do rúk prezidenta, ktorý ich menuje. Andrej Kiska by to mal vedieť. Aj do jeho rúk sudcovia skladali sľub,“ uviedla súdna rada v reakcii na Kiskove vyhlásenia.

Kiska bol podľa Fica bábkový prezident

Rozsudok, naopak, potešil Roberta Fica. Slovensko malo podľa neho v rokoch 2014 – 2019 bábkového prezidenta, ktorý sa k funkcii dostal okrem iného aj spáchaním vážneho daňového zločinu. Fakt o daňovom podvode bývalej hlavy štátu je podľa Fica mimoriadne negatívnou reklamou pre Slovensko.

„Na daňovom zločine Andreja Kisku je závažné aj to, že ho vedome spáchal v rámci prezidentskej predvolebnej kampane, čím poškodil a znevýhodnil všetkých ostatných kandidátov, ktorí v roku 2014 kandidovali do prezidentského úradu,“ zdôraznil premiér.

Poslanci Národnej rady (NR) SR navyše dnes pokračujú v úvode štvrtkového rokovania na 22. schôdzi v debate k návrhu uznesenia z dielne koalície k právoplatnému rozsudku v daňovej kauze exprezidenta. Reaguje ním na rozhodnutie Krajského súdu v Prešove. Predkladatelia navrhujú, aby NR SR odsúdila podvodné konanie bývalej hlavy štátu pri volebnej kampani pred prezidentskými voľbami v roku 2014 aj jej vyjadrenia o zastrašovaní sudcov. Prípad budeme naďalej sledovať.