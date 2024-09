Ewa Farna prehovorila o temnej stránke slávy a desivom zážitku z detstva. Prenasledoval ju muž a mal bizarnú požiadavku

Speváčka je známa nielen v Česku, ale tiež v Poľsku a jej meno nie je cudzie ani Slovákom. Jej talent tak už dávno prenikol za hranice, no nie všetci vedia, že sa preslávila ešte ako dieťa.

Speváčka Ewa Farna sa najnovšie objavila v podcaste Hype-Cast, kde si zaspomínala na svoje spevácke začiatky a to, ako sa stala slávnou ešte na základnej škole. S náhlou slávou sa však začali objavovať aj temné stránky, ktoré rýchlo objavila vďaka stalkerovi, ktorý za ňou prišiel nielen k nej domov, ale tiež do školy.

Objavili ju, keď mala len 11 rokov

Ewa mala 11 rokov, keď sa stala detskou hviezdou a dostala ponuku natočiť album. „Mňa objavil na miestnej súťaži v jedenástich producent, ktorý ma oslovil, aby som natočila album. Vyhrala som tam cenu publika, prvé miesto a on mi dal ako dodatočnú cenu, ktorá nebola v harmonograme, že natočí so mnou album,“ spomínala speváčka na svoje začiatky.

V tom čase bola skeptická a nemohla tomu uveriť. Ukázalo sa však, že ide o známu tvár v šoubiznise a myslel to vážne. Ako 11-ročná tak začala dochádzať do štúdia v Prahe, zatiaľ čo Ewin otec riešil zmluvu, ktorá sa nakoniec riešila rok, keďže dával na dcéru pozor a chcel sa uistiť, že je všetko v poriadku.

Vo veku 12 rokov tak naspievala prvé skladby a tesne po jej trinástych narodeninách vyšiel album s názvom Měls mě vůbec rád.

Začal ju prenasledovať

Jej meno rýchlo začalo byť známe a hoci ju rodina, spolužiaci aj kamaráti podporovali, našiel sa niekto, kto chcel z jej slávy vyťažiť nečakaným spôsobom. Keď mala speváčka nejakých 12 alebo 13 rokov, spomína si na incident, ktorý započal sériu bizarných udalostí.

„Pamätám si, keď bola Veľká noc, tak my sme mali otvorenú bránu a proste tam chodili tí kamaráti a naraz prišiel pán s osemročným synom. Ja som mala tých 12, 13. A normálne prišiel k nám domov, pretože sa napojil na nejakých našich kamarátov a prišiel k nám domov, sadol si na sedačku s tým dieťaťom,“ spomína Farna s tým, že s mamou nechápali, čo sa deje. Pokračuje: „A on povedal, že to je jeho syn, že on vie, že ja mám 13, on má teda 8, ale bude mať 9 a že to je skvelá partia pre mňa a že by chcel, aby som zvážila toho chlapca ako svojho frajera a budúceho manžela a vlastne začal vykladať fotky rodiny a zoznamovať ma so svojou rodinou.“

Ewa s jej mamou boli vykoľajené a snažili sa muža z domu dostať, no neúspešne. Jej mama nakoniec zavolala Ewinmu otcovi a ten muža vyhnal. Nebolo to však naposledy, čo ho videli.

Nebol jediný