Eva Longoria sa ukázala v plavkách a všetkých ohúrila. Hoci bude mať čoskoro 50, postavu jej môžu závidieť aj dvadsiatničky

Americká herečka vždy patrila medzi ženy známe svojimi krivkami a ani teraz, tesne pred 50, to nie je inak. Najnovšie si spravila s rodinou výlet na pláž, počas ktorého ju fotografi zachytili na sérii fotografií. Aj bez póz či úprav sa tak ukázalo, že herečka má skutočne perfektnú postavu.

Herečka Eva Longoria ukázala svoje krivky počas toho, ako si užívala rodinný deň na pláži so svojím manželom Josém Antoniom Bastonom a ich synom Santiagom v Marbelle.

Na pláži s rodinou

Rodina si v súčasnosti v Španielsku užíva zábavu na pláži počas slnečného počasia a vyzerá to tak, že sa vracajú ovlažiť do mora každý deň. V jeden deň sa totiž Longoria predviedla v bielych bikinách a na ďalší ich zas vymenila za oranžové. Plavky sú pritom klasické viazacie bikiny a ich výberom dokázala, že jej nejde o módu, ale o to užiť si deň na pláži s rodinou.

So synom naháňali vlny, behali po piesku a neskôr sa vybrali aj na vodný bicykel.