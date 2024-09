Európske letiská čaká veľká zmena: Cestujúci sa musia vrátiť k starým pravidlám, môže za to táto vec

Ľudia, ktorí pravidelne cestujú lietadlom, sú zvyknutí na pomerne výrazné obmedzenia, čo sa týka prevozu tekutín. Väčšinou sú v príručnej batožine povolené 100-mililitrové nádoby a celkový objem maximálne 1 liter, no niektoré letiská doteraz tolerovali aj 330-mililitrové fľaše, to sa však mení, píšu The Times a Euronews.

Od 1. septembra 2024 sa na letiskách v celej EÚ obnovili pravidlá pre prepravu tekutín v príručnej batožine, ktoré obmedzujú objem na 1 liter, pričom jednotlivé nádoby nesmú presiahnuť 100 ml. Tieto pravidlá vznikli v roku 2006, po odhalení teroristického útoku plánovaného pomocou tekutých výbušnín.

Návrat ku starým pravidlám

Zavedenie nových 3D skenerov, zvaných C3 EDSCB, na niektorých letiskách tieto obmedzenia dočasne zrušilo, ale pre technické problémy s rozpoznávaním sa pravidlá vrátili do pôvodnej podoby. Niektoré letiská už síce vlastnia spomínané nové technológie, avšak teraz sú nútené obnoviť staré pravidlá v dôsledku problémov so skenovaním.

Nový systém totiž zatiaľ nie je spoľahlivý pre nádoby s objemom väčším ako 330 mililitrov. Brusel preto ešte 31. júla oznámil dočasný návrat k starým pravidlám. Napriek tomu sa očakáva, že nové technológie v blízkej budúcnosti výrazne zjednodušia a urýchlia bezpečnostné kontroly a v budúcnosti budú môcť pasažieri prepravovať až dva litre tekutín.