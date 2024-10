Európske hlavné mesto kultúry 2026 v ohrození: Primátor Trenčína žiada Šimkovičovú, aby stiahla nový zákon, spôsobí problémy

Navrhovaná zmena zákona o Európskom hlavnom meste kultúry (EHMK) je natoľko vážnym zásahom do celého princípu zákona, že jeho znejasnenie či spochybnenie je spochybnením zákona ako celku. V reakcii na vládou schválenú novelu zákona o EHMK a o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR, ktorú parlament v septembri posunul do druhého čítania, to na sociálnej sieti uviedol trenčiansky primátor Richard Rybníček.

„Peniaze určené na tento projekt zo štátneho rozpočtu sú z verejných zdrojov, a preto k nim treba tak pristupovať. Z nášho pohľadu nie je prípustné, aby sa na financovanie tohto projektu nevzťahovali príslušné zákony a osobitné predpisy ako napríklad zákon o verejnom obstarávaní a ďalšie,“ zdôvodnila novelu zákona v septembri ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS).

Roky intenzívnej práce

Implementácia projektu EHMK 2026 si podľa Rybníčka žiada niekoľko rokov intenzívnej práce. Aj preto sa titul EHMK udeľuje mestám štyri až päť rokov pred samotným rokom titulu. Všetky krajiny si následne upravujú lokálne legislatívne podmienky dotýkajúce sa implementácie a realizácie projektu. Tak to bolo aj na Slovensku, keď sa v máji minulého roku s ročným oneskorením prijal v NR SR zákon o EHMK.

„Zákon je v aktuálnom znení vyvážený a zároveň dostatočne bezpečný z hľadiska práce s verejnými zdrojmi, ktorými sú financie zakladateľov (mesto Trenčín a Trenčiansky samosprávny kraj) a Ministerstva kultúry SR, prípadne finančné zdroje tretích strán vrátane súkromného sektora,“ zdôraznil Rybníček.

Projekt v ohrození

Pripomenul, že EHMK Trenčín 2026 je veľmi vážny projekt, ktorý je veľkou reprezentáciou Slovenska, slovenské mesto ho môže získať raz za 13 rokov. Zásah do legislatívneho prostredia je podľa neho vážnym ohrozením projektu ako celku s neodhadnuteľnými negatívnymi dosahmi na realizáciu a bez garancie naplnenia povinných parametrov projektu, na základe ktorých sa získal titul.

„Zdvorilo vás žiadam, aby ste požiadali poslancov NR SR za SNS, aby stiahli tento zákon. Robíme všetko preto, aby sme dôstojne reprezentovali Slovenskú republiku a všetko preto, aby sme sa z úspešnej realizácie tohto titulu v Trenčíne a v trenčianskom regióne tešili všetci spolu tak, ako tomu bolo v roku 2013 v Košiciach,“ obracia sa Rybníček na sociálnej sieti na ministerku.