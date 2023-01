Eminemov príbeh ožije na televíznych obrazovkách. Film 8 Mile sa dočká seriálovej podoby, vytvorí ju 50 Cent

Fanúšikovia rapera Eminema poznajú veľmi dobre nielen jeho hudobnú tvorbu, ale aj život, ktorý bol pretavený aj do podoby celovečerného filmu. Dráma 8 Mile bola kasovým trhákom a tešila sa nesmiernej popularite nielen vďaka svojmu hlavnému hrdinovi, ale aj vďaka titulnej skladbe Lose Yourself, ktorá získala aj Oscara v kategórii Najlepšia pôvodná pieseň. A teraz film ožije opäť – jeho príbeh bude predmetom nového seriálu.

O tom, že snímka 8 Mile by sa mohla dočkať aj seriálového spracovania, sa v hollyoodskych kuloároch špekuluje už dlhšie. Najnovšie sa ale k tejto téme vyjadril aj raper 50 Cent, o ktorom ste možno jednu vec netušili: jeho filmové a seriálové projekty majú nemalý úspech, píše web Screen Rant.

Z 8 Mile bude seriál

Známy raper, herec, producent a scenárista 50 Cent bol nedávno hosťom v rozhlasovej a podcastovej show BigBoyTV, kde prezradil niečo viac o svojich najbližších plánoch. A tie, na prekvapenie všetkých, zahŕňajú aj seriálovú verziu oceňovaného filmu 8 Mile, kde hlavnú úlohu stvárnil jeho kolega a kamarát Eminem.

Ako 50 Cent v rozhovore prezradil, rozpracovaných má, respektíve mal, niekoľko projektov. Jedným z nich mala byť už zrušená filmová adaptácia slávnej hernej série Grand Theft Auto (GTA), kde si mal práve Eminem strihnúť hlavnú úlohu. Z celého projektu ale napokon nič nebude.

Známi rapperi ale aj napriek tomu spolupracujú na ďalšom, mimoriadne zaujímavom, projekte. Tým má byť televízna adaptácia filmu 8 Mile a má ísť o veľký projekt.

Ako prezradil, v seriáli by chcel ponúknuť omnoho viac detailov zo života detroitského rappera a rovnako tak aj lepšie rozpracovať jednotlivé charaktery postáv, ktoré sa vo filme z roku 2002 objavili.

Eminema v ňom už ale neuvidíme

8 Mile rozpráva na prvý pohľad fiktívny príbeh mladého muža, ktorý chce so svojím životom začať niečo robiť. Snímka sa odohráva v Detroite v roku 1995 a pre ľudí, ako je aj Jimmy „Rabbit“ Smith (Eminem) a jeho priatelia, je hip hop jediným spôsobom vyjadrenia všetkého. Rabbit vie, že jediné východisko zo začarovaného kruhu spackaného života je spraviť to cez rýmy, ale na to, aby zvíťazil, musí preniesť svoj hnev do veršov a postaviť sa svojmu životu tvárou v tvár. Rovnako, ako to bolo aj v skutočnom živote Eminema.

Zatiaľ veľa detailov o chystanom seriálovom spracovaní 8 Mile známych nie je. Celý projekt je nateraz len v štádiu vývoja, Eminema v ňom ale v hlavnej úlohe už zrejme ale neuvidíme. 50 Cent však potvrdil, že práce na ňom prebiehajú. Rozhovor, ktorý poskytol, si môžete pozrieť vo videu nižšie.