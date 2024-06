Eminem valcuje internet novým hitom: Naložil v ňom vlastným deťom, hlási ním koniec svojej kariéry?

Eminem je jednoducho legenda, ktorá si po celom svete získala milióny fanúšikov. Niet sa čo čudovať, že jeho najnovší hit vyvolal množstvo reakcií. Nie všetky ale boli pozitívne.

Naložil vlastným deťom

Ako píše web TIME, 51-ročný Eminem 30. mája vydal skladbu Houdini, prvý singel z pripravovaného albumu The Death of Slim Shady. Houdini je v súčasnosti najsledovanejším hudobným videoklipom na YouTube a Eminem sa stal najviac rozoberanou témou na X a ďalších sociálnych sieťach. Môže za to niekoľko faktorov: video vyvoláva v ľuďoch vlnu nostalgie, zároveň ich šokuje a bonusom je fakt, že sa v ňom objavilo viacero zaujímavých celebrít.

Mnohých podľa Mail Online prekvapilo, že Eminem sa v klipe pustil aj do vlastných detí – 28-ročnej Hailie Jade Scott, 31-ročnej Alainy Scott a 22-ročnej Stevie Laine Scott. Dcéram ale zrejme príliš neprekážalo, že ich nazval „spratkami“ a spieva „f*ck my own kids, they’re brats / They can screw off, them and you all“, je jasné že išlo o žart.

V skladbe si Eminem berie na mušku aj Megan Thee Stallion, naráža v nej na incident z roku 2020, pri ktorom ju do nohy postrelil raper Tory Lanez. V dvojzmyselnom verši sa pýta, či by musel hudobníčku streliť do chodidla, aby s ním spolupracovala. To sa ale mnohým nepáčilo a sociálne siete zaplavili komentármi, v ktorých Eminema kritizujú, že si robí posmech z traumatického zážitku Megan Thee Stallion.

Naznačuje koniec kariéry?

Niektorí si myslia, že Eminem celú svoju kariéru vybudoval len na tom, že vyvoláva v ľuďoch šok a provokuje určité skupiny ľudí. Narážku na streľbu považujú za ranu pod pás. Poukazujú na to, že nie je vhodné takýmto spôsobom traumatizovať ženy, a ešte k tomu tmavej pleti. Vraj na to, že má 51 rokov, by sa už mal vedieť správať lepšie. Eminem v klipe spomína aj drag queen RuPaul, Sherri Papini, ktorá je obvinená z fingovania vlastného únosu, a zneucteného R. Kellyho. Vo videu sa objavili dokonca aj 50 Cent a Snoop Dogg.

Album, ktorý má vyjsť toto leto, bude Eminemovým prvým od roku 2020. Niektorí fanúšikovia si myslia, že spevák songom, ako aj názvom albumu naznačuje, že to bude posledný album vôbec, ktorého sa dočkajú. Z pomyslenia na to, že by sa pobral do dôchodku, ľudia vôbec nie sú nadšení. Niektorí by radi verili, že tým jednoducho len naznačuje, že už je pristarý na to, aby bol Slim Shady a novým albumom vstupuje do novej éry.