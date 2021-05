Elon Musk priznal, že má Aspergerov syndróm. Nie je však jediný, toto sú ďalšie známe osobnosti, ktoré ho majú

Elon Musk sa zúčastnil populárnej americkej show s názvom Saturday Night Live. V rámci tejto zábavnej show priznal, že niekedy sa naozaj správa čudne a že dôvodom toho je, že má Aspergerov syndróm.

Názov tohto syndrómu je pomerne bežný a aj keď sa radí do autistického spektra, nemusí predstavovať výrazné obmedzenie. Všetko, samozrejme, závisí od jeho prejavu, no ak sa rozprávame o vysoko funkčnom Aspergerovom syndróme, tak jeho nositelia z neho dokážu aj vyťažiť.

Deti s týmto typom Aspergera majú síce vyhradené záujmy, no dokážu sa venovať aj iným činnostiam. Ich emócie sa podobajú iným rovesníkom. Pomerne bežnou črtou je tiež, že majú priemerné až nadpriemerné intelektuálne schopnosti.

Zaujímavé je, že známych ľudí, ktorí majú Aspergerov syndróm, je pomerne dosť. Portál Profimedia vybral niekoľko z nich.

Elon Musk

Zakladateľ spoločností Tesla či SpaceX sa k Aspergerovmu syndrómu priznal iba pred pár dňami. Elon Musk už v detstve naprogramoval napríklad počítačovú hru, či si dokázal zapamätať takmer všetko, čo si prečítal.

Greta Thunberg

Mladá švédska aktivistka za klímu Greta Thunberg má tiež Aspergerov syndróm. Problémy sa u Grety objavili v roku 2011, keď mala len 8 rokov. Práve vtedy sa začala zaujímať o stav, do ktorého ľudstvo dostalo našu planétu. Stať sa tak podľa britského denníka malo potom, ako v škole videla film o znečisťovaní svetového oceánu a známom „ostrove plastov“ v Tichom oceáne. V nasledujúcich mesiacoch mala Greta zažívať depresívne nálady spojené s nechutenstvom. V priebehu niekoľkých týždňov schudla 10 kg. Lekári jej následne diagnostikovali Aspergerov syndróm.

Susan Boyle

Speváčka, ktorá sa preslávila v šou Britain’s Got Talent bola detstve šikanovaná pre svoj vzhľad. Počas jej pôrodu mali údajne nastať problémy a k novorodeniatku sa nemal dostávať kyslík. Susan Boyle ale pre The Guardian povedala, že to bola nesprávna diagnóza a až oveľa neskôr sa dozvedela, že má vysoko funkčný Aspergerov syndróm. Aj ona má nadpriemerné IQ.

Bob Dylan

V súvislosti s Aspergerovým syndrómom sa spomína aj spevák, skladateľ, básnik a maliar Bob Dylan. Informácie o tomto syndróme u neho sú strohé a v skutočnosti nie je úplne jasné, či umelec tento syndróm aj naozaj má.

Bill Gates

Podobne ako pri Bobovi Dylanovi, aj pri Billovi Gatesovi nie je úplne isté, či Aspergera naozaj má. Toto tvrdenie pochádza od finančníka Billa Grossa, ktorému to mal Gates povedať. Nikdy sa však tento syndróm u Gatesa oficiálne nepotvrdil.

Steve Jobs

U tohto geniálneho zakladateľa spoločnosti Apple nikdy nebola vykonaná riadna diagnostika so zistením, či naozaj mal Aspergerov syndróm. Mnohí odborníci, ktorí študovali jeho správanie a chovanie sa v rôznych situáciách však nevylúčili, že reakcie Stevea Jobsa mohli spadať do autistického spektra a teda, že mohol mať Aspergerov syndróm.

Courtney Love

Všestranná a mimoriadne talentované americká umelkyňa, Courtney Love, takisto patrí do “klubu” hviezd s autistickou poruchou. Priznala to v roku 1994 pre rozhovor časopisu Rolling Stones. Sama priznáva, že má problémy sa stretávať s cudzími ľuďmi a sociálne interakcie musí trénovať.

Daryl Hannah

Talentovaná herečka najmä z 80. rokov, ktorá si zahrala v takých kultových snímkach ako Blade Runner, Wall Street, Splash či Steel Magnolias, priznala, že až v tomto období jej diagnostikovali Aspergerov syndróm. Ten u nej spôsobil aj zánik kariéry. Sama priznala, že nikdy nechodila do talkshow a ani na filmové premiéry. Pri prechádzke po červenom koberci na Oscaroch takmer omdlela.

Woody Allen

Ani u tohto režiséra nebol Aspergerov syndróm oficiálne potvrdený, no vo veľkom sa špekuluje, že ho má. Trojnásobný držiteľ Oscara je mimoriadne svojrázny a to, že by mohol byť zaradený v autistickom spektre, tvrdia aj viacerí odborníci. Sám priznáva, že má veľa neurotických návykov, nerád chodí tunelmi, výťahmi a nemá rád, ak nie je v sprchovom kúte odtok vody v strede.

Robin Williams

U tohto zosnulého komika nebol Aspergerov syndróm oficiálne potvrdený, no mnohí odborníci tvrdia, že umelec mal k nemu predpoklady a pri diagnostike by sa pravdepodobne odhalil. Williams nemal rád sociálny kontakt a mal hyperaktívnu povahu. Zároveň tiež bojoval s depresiami.