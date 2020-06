Elon Musk potvrdil dátum, kedy by sa mal človek prvýkrát vydať na Mars: Prvý let už o pár rokov

Cieľom spoločnosť je nielen dostať na Mars ľudskú posádku, ale začať tam budovať mesto. Generálny riaditeľ spoločnosti SpaceX, Elon Musk, prostredníctvom svojho Twitteru nedávno potvrdil, že prvé raketoplány by na Mars mali odletieť už v roku 2022.

Musk potvrdil, že na Mars sa človek dostane v roku 2024

Ako informuje portál Science Times, prvé raketoplány by mali na Mars vyniesť materiál, z ktorého sa tu neskôr začne budovať mesto. Prvá ľudská posádka by sa na Mars mala dostať o dva roky neskôr, teda v roku 2024. Odvážne plány poslať v dohľadnej dobe na Mars ľudskú posádku prvýkrát načrtol Elon Musk ešte v roku 2017.

Od roku 2017 došlo k mnohým zmenám a k explózii niekoľkých prototypov, Musk sa však svojich odvážnych plánov nevzdáva. Mnohí sa pýtajú, prečo sa Musk tak ponáhľa. Ten prostredníctvom Twitteru odpovedal, že trvalo milióny rokov, kým sa človek dostal tam, kde je dnes. Na premiestnenie civilizácie na Mars však máme už len veľmi málo času, možno už len desiatky rokov, kým dôjde k zničeniu našej planéty.

Projekt je po finančnej stránke mimoriadne náročný

Musk ráta s tým, že najprv bude nutné na Mars odniesť potrebný materiál, až potom bude môcť na červenej planéte ostať aj ľudská posádka. Raketoplán tak bude musieť na Mars vyletieť najmenej dvanásťkrát. Mars a Zem sa k sebe najbližšie ocitajú približne každých 26 mesiacov, proces teda môže trvať aj 25 rokov. Prvé mesto na Marse by však mohlo podľa odhadov vzniknúť už v roku 2050.

Samozrejme, projekt je mimoriadne náročný aj po finančnej stránke. Odhady Elona Muska sa menia, predpokladá sa však, že vyniesť jednu tonu nákladu môže stáť až 100 000 dolárov. Elon Musk oznámil svojim zamestnancom, že stavba vesmírnej lode Starship by mala byť ich prioritou. Vesmírna loď Starship by mala dokázať uniesť 150 ton nákladu alebo prepraviť 100 členov posádky. Aby bol projekt uskutočniteľný, Musk by mal vybudovať aspoň 1 000 rakiet Starship, ktoré budú fungovať vďaka tekutému kyslíku a metánu. Obe substancie sú totiž dostupné aj na Marse, rakety tam teda budú môcť doplniť palivo a vrátiť sa späť na Zem.