Elon Musk každý deň daruje milión dolárov jednému človeku. Chce tak podporiť Trumpa, má to však háčik

Americký miliardár Elon Musk, ktorý v kampani pred voľbami šéfa Bieleho domu podporuje exprezidenta Donalda Trumpa, na podujatí v štáte Pensylvánia v sobotu vyhlásil, že každý deň daruje milión dolárov jednému vylosovanému registrovanému voličovi, ktorý podpíše petíciu jeho politického akčného výboru.

Petícia fakticky povzbudzuje republikánov v kľúčových štátoch, aby sa zaregistrovali na hlasovanie. Informuje o tom web CNBC. Rozhodujúcimi štátmi, v ktorých chce Musk povzbudiť republikánskych voličov, sú Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Severná Karolína, Pensylvánia a Wisconsin“.

Podľa profesora práva Ricka Hasena je však Muskova iniciatíva pravdepodobne porušením americkej volebnej legislatívy. Osoba, ktorá „platí alebo ponúka platbu alebo akceptuje platbu buď za registráciu na hlasovanie alebo za hlasovanie bude potrestaná pokutou do 10-tisíc dolárov alebo väzením do päť rokov alebo oboma trestmi,“ uviedol Hasen.

Every night, @America will announce another $1M winner!

All you have to do is sign our petition in support of The Constitution. https://t.co/Zsda5ao2In

— Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2024