Elektrina a plyn idú od roku 2022 hore. Domácnosti zaplatia mesačne aj o 4 eurá viac, oznámil Sulík

Domácnosti by si mali od začiatku budúceho roku priplatiť za elektrinu v priemere o 3 až 4 eur mesačne. Myslí si to minister hospodárstva Richard Sulík. „My len kopírujeme trh. A ten trh je teraz taký, že po oživení ekonomiky po koronakríze, trhová cena elektriny ide hore,“ povedal v Rádiu Expres v relácii Braňa Závodského minister Sulík s tým, že by sa nemalo zabúdať, že v novembri minulého roku boli ceny elektriny pre domácnosti znížené v priemere o 9 %.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) podľa ministra môže korigovať v koncových cenách elektriny len distribučné poplatky. „Distribučné poplatky sú vysoké – lebo Fico. V energetike preukázateľne platí – lebo Fico,“ zdôraznil Sulík.

Ceny ešte nie sú definitívne

Aj pri plyne podľa ministra platí, že si domácnosti v budúcom roku priplatia. Taktiež podľa Sulíka je za tým výrazný nárast trhových cien plynu. „Samotná trhová cena plynu stále ide hore,“ uzavrel Sulík s tým, že ministerstvo hospodárstva pod jeho vedením neuvažuje napríklad nad plynovými vratkami, ktorými kompenzovala bývalá vláda domácnostiam nárast cien plynu. Minister nekonkretizoval, o koľko by si mali domácnosti pri plyne mesačne priplatiť.

Strana Smer-SD plánuje na aktuálnej schôdzi Národnej rady SR predložiť návrh na doplnenie programu aj o bod, ktorý by sa mal venovať nárastu cien energií. „Pri týchto otázkach sa chechní (minister hospodárstva Richard Sulík – pozn. red.) ako blázon. Mám pocit, ako keby bol stále sfetovaný. My vieme, že to zamietnu. Ale ak nebude tento bod na rokovanie zaradený, tak okamžite dávame žiadosť o zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu o cenách energií,“ povedal na štvrtkovej tlačovej besede predseda Smeru-SD Robert Fico.