Dvakrát rozvedený muž našiel svoju lásku v gumenej panne. Tvrdí, že je tá pravá, rande so živými ženami odmieta

Zažil dve svadby aj dva rozchody, aby konečne našiel pravú lásku. Nie však takú obyčajnú — živú. 51-ročný Suriya Sukkaset z Thajska si zadovážil gumenú pannu a rýchlo zistil, že toto je pre neho tá najlepšia partnerka.

Keďže mu jeho manželstvá nevyšli, cez internet si objednal gumenú pannu z Japonska. Tá ho stála 30-tisíc bahtov (približne 800 eur). Neskôr ju pomenoval Tukta, informuje portál Newsflare.

Majú výročie svadby

Po čase zistil, že Tukta je jeho láska, a tak ju požiadal o ruku. Ona mlčky súhlasila. Pred dvomi rokmi sa teda zosobášili a 1. februára oslávili spolu dva roky. Žijú v dome v Bangoku a Suriya svojej gumenej láske na výročie kúpil zlaté šperky a nové šaty.

Odmieta bývalú ženu aj pozvania na rande

To, že je verný, dokazuje aj to, že jeho bývalá manželka sa k nemu chcela vrátiť, no on ju odmietol. Rovnako odmieta aj pokusy iných žien, ktoré ho pozvú na rande.

„Na internete som videl článok o mužovi, ktorý s gumenou pannou cestuje po svete. Nemal som šťastie na ženy, a tak som si nechal jednu vyrobiť a bolo to moje najlepšie rozhodnutie. Je mojou spriaznenou dušou,“ hovorí zamilovaný Suriya.

Tiež ale priznal, že ľudia ho pokladajú za blázna či duševne chorého. To on ale popiera.

Na ich vzťahu sa mu páči, že by ho Tukta nikdy neopustila a ani nepokukuje po iných mužoch, na rozdiel od jeho bývalých.