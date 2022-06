Dvadsiatnik Samuel pracuje v rovnakej fabrike ako jeho otec. Je to splnený sen, hovorí

Obraz, aký sa často naskytá ľuďom pri pohľade na mladých Slovákov. Na otázku, akému povolaniu by sa chceli venovať, mnohí ani po dvadsiatom roku života nevedia odpovedať. Chcú dobre zarábať a robiť málo. Nie všetkých ale treba hádzať do jedného vreca. Popradský rodák Samuel už na strednej škole vedel, kde je jeho vysnívané miesto.

Manažérske pozície a kancelária? Nie, pre Sama to ani zďaleka nie je ideálne pracovné prostredie. Mladý absolvent elektrotechnickej školy v popradských Matejovciach pracuje v jednom z najmodernejších závodov na Slovensku, vyrába tepelné čerpadlá a dohliada na to, aby sa ku koncovému zákazníkovi dostali skutočne len kvalitné a bezpečné produkty.

„V závode pracuje môj otec. Už odmalička som vedel, že je to ideálne zamestnanie aj pre mňa. Sledoval som ho pri práci v garáži, fascinovala ma jeho zručnosť a vedomosti z elektrotechniky. Sníval som, že jedného dňa budem robiť to isté. Keď bol v závode deň otvorených dverí a mohol som nazrieť, kde a čo otec robí, bolo rozhodnuté. Nastúpil som na strednú školu, po jej skončení som sa ešte zdokonaľoval v praktických zručnostiach a dnes som tu, v rodine STIEBEL ELTRON Slovakia,“ začína svoj príbeh Samuel.

Popradský závod, v ktorom Samuel našiel zmysluplnú prácu, má dlhú históriu. Ešte donedávna bol známy pod názvom Tatramat, no v súčasnosti nesie svetové meno, nakoľko je súčasťou silnej nemeckej skupiny. A nové meno dostali aj produkty, ktoré opúšťajú jeho brány. „V okolí som mal veľa ľudí v mojom veku, ktorí sa rozhodli skúsiť šťastie v zahraničí alebo v niektorom z väčších slovenských miest. Každý sme iný, mne veľmi vyhovuje, že pracujem v meste, ktoré je mojím rodiskom, mám tu veľa priateľov, rodinu a dobre platenú prácu. Teší ma, že sa mi splnil sen a robím presne v tom istom závode, ktorý som ako dieťa obdivoval,“ pokračuje mladý Popradčan.

Niektorí z nás si ešte môžu Matejovce spájať s legendárnymi práčkami, no v tunajšom závode sa dnes vyrábajú moderné ohrievače vody a jedinečné tepelné čerpadlá. Tie predstavujú budúcnosť v ekologickom a ekonomickom spôsobe ohrevu vody, kúrenia či chladenia. „Už od detstva sa veľa pýtam a zaujímam sa o nové technológie. Teší ma, že môžem svojou prácou prispieť k zdravšiemu životnému štýlu našich zákazníkov a tiež k zelenšej budúcnosti. Každé tepelné čerpadlo má svoj vlastný príbeh a viem, že sme urobili dobrú vec aj pre našu planétu. Nebyť nášho popradského závodu, asi by to na Slovensku nebolo možné,“ pokračuje Samo, ktorý prácu pre STIEBEL ELTRON Slovakia odporúča každému.

Prečo? „Silu našej skupiny som si uvedomil aj počas pandémie. V mnohých popradských spoločnostiach ľudia prichádzali o prácu, no dvere ku nám sa otvorili viacerým z nich. Pre STIEBEL ELTRON Slovakia pracujem takmer tri roky a zatiaľ nebol dôvod a ani jeden podnet, aby som to menil. Dnes sú tiež voľné viaceré pozície, ktoré sú vodné pre ženy aj mužov. Pre starších a mladších. To je ďalšia vec, ktorá sa mi na našom závode páči. Nerobíme rozdiely a všetci ťaháme za jeden povraz,“ dodáva Samo.

Jeden z najväčších a najobľúbenejších zamestnávateľov v podtatranskom regióne ponúka v súčasnosti viacero voľných pozícií. Rodinné a priateľské zázemie nie je jediným benefitom. „Okrem atraktívneho mzdového ohodnotenia si naši ľudia veľmi často pochvaľujú podujatia a benefity, ktoré sú úzko späté práve s rodinou. Náš Deň detí je známy v širokom okolí, rovnako aj bohatý vianočný večierok či Medzinárodný deň žien. Samozrejmosťou je dovolenkový a vianočný plat, dochádzkový bonus, náborový príspevok, odmena za odporúčanie nového kolegu do pracovného pomeru a mnohé ďalšie,“ prezradil Ing. Peter Štrbian, konateľ spoločnosti STIEBEL ELTRON Slovakia.

Ako spomínal Samo, práca v Matejovciach je vhodná pre všetky pohlavia. Veď kto povedal, že pájkovačom musí byť len muž. Spoločnosť STIEBEL ELTRON Slovakia je zaujímavá aj z hľadiska silnej nemeckej matky. Ide o dôveryhodného zamestnávateľa, ktorý kladie vysoký dôraz na kvalitu, a to aj vo vzťahu ku svojim zamestnancom. Všetky dôležité informácie o voľných pracovných miestach možno získať aj online alebo na čísle 052/7127225.