Drahší benzín, ale aj vykurovanie: Kontroverznú daň chystá aj Slovensko, ročné náklady sa ľuďom môžu zvýšiť o stovky eur

O dani známej pod názvom ETS2 sme vás prvý raz informovali ešte v máji. Takzvané emisné povolenky budú vplývať na cenu palív, ale aj energií, čo v konečnom dôsledku pocítia najmä spotrebitelia. Ako teraz uviedli Hospodárske noviny, spomínaná daň je už v prípravnej fáze aj na Slovensku.

Len pre pripomenutie, od roku 2027 by za svoje znečistenie z vykurovania a cestnej dopravy mali platiť aj domácnosti. Ide o kontroverznú daň z uhlíka, ktorá už od začiatku vyvolávala vlnu otázok a nespokojnosti, nakoľko panujú obavy o jej vplyve na sociálnu oblasť života mnohých ľudí. Dôvodom má byť pomalé vyraďovanie fosílnych palív v sektore bývania a dopravy, čo zvyšuje dopyt po emisných kvótach, ako aj ich cenu.

Smernica bola Európskym parlamentom schválená počas minulého roka a ako vyplýva z najnovších informácií, na jej implementácii už pracuje aj slovenský envirorezort. Návrh sa momentálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní, pričom aj štát pripúšťa, že predpoklady analytikov o zdražovaní pohonných hmôt a vykurovania by mohli byť pravdivé. Pri cenách benzínu by to malo byť minimálne 10 centov za liter.

„Podľa analýzy sociálnych vplyvov sa náklady na pohonné látky ročne zvýšia o 80 až 175 eur v osobnej doprave,“ píšu HN. Zároveň by sa mali zvýšiť aj náklady na vykurovanie, a to hlavne v domácnostiach, ktoré používajú čierne uhlie. Hovoriť tu môžeme až o 60 % navýšení cien. Problémom v tomto prípade je najmä fakt, že zvyšovanie cien by mali najviac pocítiť nízkopríjmové domácnosti.

Môže to byť ešte horšie, záchranou je sociálny klimatický fond

Ako ešte v máji informoval portál Euractiv, počiatočné predpokladané zvyšovanie cien nemusí byť konečné. V čase prijímania smernice sa verilo, že ceny uhlíka zostanú pod 45 eur za tonu, čo znamená prirážku približne 10 centov za liter nafty alebo benzínu. To ale iba za predpokladu, že zníženie celkových emisií európskych krajín o 55 % do roku 2030 prebehne rýchlejšie.

Europoslanci sú teda dnes pesimistickejší a podľa predbežných správ by mohla cena emisií za tonu vyskočiť až na 200 eur, pričom pri pôvodnom schvaľovaní legislatívy sa hovorilo o zastropovanej cene 45 eur za tonu. Súčasný scenár by teda spôsobil aj zvýšenie v oblasti benzínu a nafty, ktorá by mohla poskočiť až o 40 centov za liter.

Akousi záchranou by napokon mohol byť balík z Európskej únie, ktorá má takmer 90-miliardový sociálny klimatický fond určený na zmiernenie sociálnych vplyvov nových „zelených“ nariadení. Z neho by mohli pomoc čerpať domácnosti, no hlavné bremeno ponesú jednotlivé vlády. Práve na nich bude stáť efektivita využitia týchto prostriedkov a urobiť tak budú môcť od roku 2026, teda rok pred zavedením spomínanej dane z uhlíka.