Dráčik zverejnil ďalšiu podivnú správu: Očkovaných označuje za bláznov, spomína Napoleóna či Marylin

Hračkárstvo Dráčik bolo do februára 2022 na webe bežným portálom na nákup hračiek pre deti. Od momentu, keď sa na Slovensku začala riešiť obranná dohoda s USA, začala sieť obchodov na svojej stránke zverejňovať oznamy, ktoré vyjadrovali jednostranný názor na súčasné politické či spoločenské dianie.

Podivné oznamy už v minulosti

Krátko po prvom ozname prišiel ďalší, takisto týkajúci sa obrannej dohody s USA. Navyše sa niektoré predajne hračkárstva prepísali vo vyhľadávaní v Google Mapách do azbuky, čím hračkárstvo takýmto spôsobom vyjadrovalo svoj postoj. Ten bol však čitateľný medzi riadkami aj v už zverejnených oznamoch.

Neskôr prišli ďalšie oznamy rôzneho druhu, v jednom spred dvoch týždňoch hračkárstvo zverejnilo vymyslený inzerát na nákup plynu vo väčšom objeme pre Slovensko. Mala pritom rozhodovať cena a nie mena, pričom odmietali skvapalnený plyn. Opäť táto reakcia bola na požiadavku Ruska, že chce prijímať platby iba v rubľoch a ukázala, aký postoj má majiteľ hračkárstva k danej téme. Navyše, poznámka o skvapalnenom plyne bola reakciou na dodávky plynu z USA.

Kde bolo, tam bolo…

Dnes, ak by ste prišli na stránku hračkárstva, neprivítala by vás najnovšia akcia na hračky pre deti, ale ďalší oznam, tentokrát „rozprávka“. V ozname sa píše o ústave pre duševne chorých, kde bolo mnoho významných ľudí a jeden pacient, ktorý nemal žiadnu funkciu, čím sa vymykal z priemeru. Nebol očkovaný, netestoval sa a ani nenosil ochranu tváre. Ostatní ho preto označili za blázna a to aj kvôli tomu, že neochorel na covid. Internetový predajca hračiek na záver oznamu uvádza, že to nebol pokus o vtip.

Kým v minulosti sa hračkárstvo vyjadrovalo najmä k aktuálnym témam, teraz sa autor textu ohliadol spätne na pandémiu, pričom prenesene vo forme príbehu o bláznoch vyzdvihol konanie ľudí, ktorí sa odmietli očkovať, netestovali sa, či rovno porušovali opatrenia tým, že nenosili ochranu horných dýchacích ciest.