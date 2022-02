Dráčik opäť provokuje na svojej stránke novým oznamom. Navyše, ich predajne sa v Google Mapách zobrazujú v azbuke

Oficiálna stránka hračkárstva Dráčik sa v posledných dňoch vyjadruje k politickej situácií svojským štýlom. Po textoch o cudzích vojskách teraz prišlo vyzývanie Slovákov, že len otrok sa dobrovoľne vzdá svojej suverenity.

Na konci minulého pracovného týždňa Slovensko obletela zvláštna kuriozita. Na internetovej stránke známeho hračkárstva Dráčik sa objavil text, ktorý odkazoval na nesúhlas s obrannou dohodou, ktorú Slovensko plánuje so Spojenými štátmi americkými.

„Slováci si želajú mier pre všetky národy. Chceme naše územie bez cudzích vojsk,“ znelo na stránke. Uvedené vety sa veľmi rýchlo dostali do povedomia a možno by ste očakávali, že obchod na to zareaguje zmazaním a ospravedlnením. K tomu však nedošlo, práve naopak, v nedeľu večer sa na webe objavil ďalší zavádzajúci text.

Niektoré predajne Dráčika sú dokonca v azbuke

„Priateľ ťa neoberie o suverenitu, iba otrokár. Slobodný človek sa suverenity dobrovoľne nevzdá, iba otrok. MY SME SLOVÁCI, NIE OTROCI,“ uvádza banner na webe Dracik.sk aj v pondelok (7. februára) ráno.

Na ďalšiu kuriozitu v tejto téme narazila aj Sandra z kanálu Dejepis inak. Na Instagrame zverejnila mapu Google Maps, na ktorej sa niektoré z predajní siete Dráčik objavujú napísané v azbuke.

Zmluvu ešte musí odobriť vláda a ratifikovať prezidentka

Zmluvu podpísali vo štvrtok večer vo Washingtone. Signatárom za Slovensko bol minister obrany Jaroslav Naď, za USA šéf diplomacie Antony Blinken. Zmluvu musí ešte odobriť Národná rada SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou SR.

Pri podpise dohody bol aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. Dohoda by mala umožniť americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Slovensko ich má poskytovať bez nájomného. Dohoda by mala platiť desať rokov.