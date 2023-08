Dovolenkári v Taliansku sú šokovaní z prísnych pravidiel. Za tieto banality im hrozí pokuta do 500 eur

Na dovolenke väčšinou stretnete rôzne typy ľudí. Niektorí dbajú na slušné správanie a etiketu, zatiaľ čo u iných to až tak neplatí. A práve pre tých problémovejších si teraz obľúbená destinácia vymyslela vhodnú páku, a to pokutu, píše Focus.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ostrov Ischia patrí k miestam, ktoré si turista príde užiť ako jednu z mála ikonických výkladných skríň talianskej energie, kultúry či gastronómie. Na mieste asi 30 kilometrov od neapolského pobrežia nájde dovolenkár množstvo možností, ako stráviť svoj čas oddychu, no odteraz si musia ľudia dávať väčší pozor, pretože úrady zakročili.

Prísnejšie pravidlá muselo zaviesť niekoľko miest na ostrove, konkrétne s tým začalo mestečko Forio na západnej strane ostrova. Zástupcovia turizmu sa spojili s políciou a kontrolnými úradmi, aby ochránili tamojšiu úroveň, ktorú im mierne narúšali niektoré typické ťahy dovolenkárov.

Oblečenie, kŕmenie vtáctva a podobné záležitosti

Týka sa to najmä oblečenia, no nové pravidlá zasahujú aj do ostatných kútov správania sa. Každý, kto príde do tamojších pizzérií, respektíve reštaurácií, v plážových žabkách, prípadne sedí naboso, musí zaplatiť pokutu. Čo sa týka outfitu, platí to aj pre nosenie plaviek po meste, aj to je v rámci novej série pravidiel zakázané.

Z ostatných vecí sa to týka najmä kŕmenia vtákov pri reštauračných terasách, hádzanie žuvačiek či ohorkov od cigarety na zem či akékoľvek hranie sa s loptou v historickej časti mesta. Pre turistov na Ischii je to v lete 2023 obrovský šok, no vedenie už údajne nemohlo čakať dlhšie a zároveň riskovať, že stratia status vyhľadávanej destinácie aj pre náročnejších dovolenkárov.

Pokuty v prípadnom porušení nových pravidiel sú na úrovni od 25 eur, no horná hranica činí až 500 eur. Úrady zatiaľ nezostavili presný zoznam, za čo sa platí koľko peňazí, no upozorňujú, že výšku pokuty nateraz určuje polícia vzhľadom na vážnosť vášho priestupku.