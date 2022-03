Dostane Maďarsko a Rumunsko časť územia? Ruské noviny zverejnili mapu Ukrajiny rozdelenú na 5 častí

Konflikt na Ukrajine stále neutícha. Bežní obyvatelia Ruska sa kvôli cenzúre nedostávajú k objektívnym informáciám a prokremeľské médiá stále informujú o nevyhnutnej „špeciálnej operácii“. Najnovšie sa sociálnou sieťou Twitter šíri fotografia z ruských novín, kde je graficky znázornená „nová mapa“ Ukrajiny.

Mapu si všimol aj český server CNN Prima NEWS, ktorý píše, že ruský prezident Vladimir Putin chce podľa novín Komsomolská pravda rozdeliť Ukrajinu do piatich administratívnych častí. Novorusko spolu s Podnesterskom je označené červenou farbou, Ukrajina (malé Rusko) žltou farbou, Západná Ukrajina (Halič a Volyň) je modrou, Zakarpatsko (územie Maďarska) hnedou a Bukovina (územie Rumunska) zelenou farbou.

Tak Putin jiz vyjevil svou predstavu, otazka jak se mu ji podari nenaplnit. Zdroj: tydenik Euro, resp. Komsomolskaja PravDA! pic.twitter.com/7RrGEjN34Y — Jiri Beck (@BeckJiri) March 7, 2022

Ako píše na Twitteri Týdeník Euro, podľa mapy by Rusi zabrali červené územie, Zakarpatsko by získalo Maďarsko a Bukovinu zase Rumunsko. Všetko by, samozrejme, bolo ovládané aj tak Moskvou.

Vymyslená mapa

Je veľmi nepravdepodobné, že by toto bol oficiálny plán rozdelenia Ukrajiny. Skôr ide o počin prokremeľského novinára alebo politológa, ktorí špekulujú o tom, ako to bude vyzerať, ak sa Rusku podarí poraziť Ukrajinu.

Je však nepravdepodobné, že Putin by sa v takom prípade chcel a bol ochotný deliť o dobyté územie a ešte menej pravdepodobné je, že by toto územie členské štáty EÚ prijali, čím by de facto legitimizovali agresiu Ruska a následne by sa stali jeho vazalmi.