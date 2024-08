Dostal facku, na ktorú nezabudne: Rybára vážne zranila veľryba, udrela ho chvostom. Záchranári tomu najprv nechceli uveriť

Na prvý pohľad možno bizarný, no mimoriadne vážny incident sa odohral v nedeľu v Južnom Walese na východe Austrálie, informuje ABC.

Dvaja muži sa nachádzali na menšej rybárskej lodi, keď sa z vody zrazu vynorila veľryba a svojím obrovským chvostom zachytila jedného z nich. Ten ale, našťastie, nevypadol z lode, skončil v bezvedomí a jeho kamarát okamžite zavolal pomoc. Záchranári na druhej strane linky však najprv nechceli tejto udalosti uveriť.

Všetko dobre skončilo

„Spočiatku máte o takejto veci pochybnosti… či sa to naozaj stalo. Keď sme ale prišli na miesto, zistili sme, že je to skutočne pravda,“ povedal jeden zo záchranárov. Záchranné zložky napokon zobrali muža do nemocnice a momentálne je jeho stav stabilizovaný. Rybárov na záver vyzvali, aby boli vždy opatrní.