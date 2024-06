Dopravný podnik Bratislava predáva autobusy: V ponuke je 31 vozidiel, vaše môžu byť už od tisíc eur

Ľudia zvyknú kupovať a vlastniť rôzne veci. Staré dodávky, ktoré prerábajú a cestujú s nimi po Európe, v nefunkčných vagónoch otvárajú kaviarne a niektorí majú v zbierke aj starý autobus. Medzi nich sa môžete pridať aj vy.

Dopravný podnik Bratislava (DPB) sa totižto rozhodol zbaviť starých ojazdených vozidiel. V ponuke sa objavilo 31 starých autobusov.

Široká ponuka

DPB vyhlásil obchodnú súťaž, do ktorej môžete svoje ponuky predkladať do 12. júla do 10:00. Odkúpiť môžete niektorý z autobusov, cena najlacnejších z nich sa začína na tisíc eurách, najdrahších na 10-tisíc eurách. Ceny sú však bez DPH.

Ako upozorňujú Bratislavské noviny, niektoré z vozidiel mestskej hromadnej dopravy najazdili cez 800-tisíc kilometrov a aktuálne sú bez STK.

Od 6-tisíc eur je v ponuke napríklad typ SOLARIS URBINO 15 CNG. Rok výroby tohto pojazdného autobusu je 2006 a má najazdených 852 070 kilometrov.

Naopak, už od tisíc eur môže byť váš nepojazdný IVECO Daily DCLI 70-50C15 z roku 2009. Najazdených má len 399 602 kilometrov.

Podmienky aukcie sú pritom jednoduché. Kto za daný autobus ponúkne viac, toho bude. Ak máte o niektorý z nich záujem, obhliadku si môžete dohodnúť telefonicky alebo emailom. Obhliadky prebiehajú počas pracovných dní od 24. júna do 4. júla vo viacerých depách DPB.