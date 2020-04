Donald Trump navrhol liečiť koronavírus vpichovaním dezinfekcie do žíl pacientov. Lekári ostali pobúrení

Americký prezident Donald Trump svojimi vyjadreniami opäť šokuje odbornú aj laickú verejnosť. Na tlačovej konferencii amerických vedcov, ktorí predstavovali výsledky viacerých výskumov ohľadom nového koronavírusu sa so svojimi myšlienkami podelil aj prezident USA. Zaujala ho vraj možnosť podávať chorým pacientom vnútrožilne dezinfekciu.

Vo Washingtone sa včera odohrala zaujímavá tlačová konferencia. Riaditeľ oddelenia pre vedu a technológiu amerického ministerstva pre vnútornú bezpečnosť William Bryan na nej informoval o najnovších vedeckých poznatkoch spojených s koronavírusom SARS-CoV-2. Tlačová konferencia stratila na vážnosti v momente, keď sa k slovu dostal americký prezident Donald Trump.

Vstreknúť dovnútra dezinfekciu

Trump totiž priamo na tlačovej konferencii akoby upustil uzdu vlastnej fantázii. Pred novinármi sa zamýšľal nad otázkou, či by nebolo možné pacientov infikovaných koronavírusom liečiť dezinfekciou, ktorá je v zabíjaní vírusu tak účinná.

„Existuje nejaký spôsob, ako by sme to mohli nejako vstreknúť dovnútra?… Bolo by zaujímavé to preveriť,“ povedal na tlačovke americký prezident. Polemizoval pritom aj nad možnosťou využiť UV žiarenie. „Zasvietiť“ do tela pacientov by mohlo byť možné cez kožu alebo iným spôsobom. To americkému prezidentovi taktiež príde ako zaujímavá možnosť a rád by ju preskúmal.

Lekári varujú pred fatálnymi následkami

Vyjadrenia amerického prezidenta okamžite vyvolali vlnu rozhorčenia. Ozvali sa najmä odborníci z radov lekárov, ktorí varovali, že Trumpov návrh o vpichovaní dezinfekčného prostriedku do tela je nebezpečný a môže mať fatálne následky. Lekári tiež verejnosť vyzvali, aby rady amerického prezidenta ignorovali, nakoľko len inhalácia dezinfekčných prostriedkov či ich kontakt s ľudskou pokožkou môžu spôsobiť zdravotné ťažkosti. Množstvo UV žiarenia, ktoré by bolo potrebné na zabitie vírusu v ľudskom tele by zas podľa niektorých odborníkov spôsobilo stav podobný vystaveniu smrteľnej radiácii po výbuchu atómovej bomby.

Na Trumpove hypotézy reagoval aj Joe Biden, bývalý viceprezident a zrejme budúci demokratický kandidát na prezidenta USA. Na Twitteri sa pozastavil nad Trumpovými nápadmi a americkému prezidentovi navrhol v boji s pandémiou najmä viac testovať, ako aj zabezpečiť zdravotníkom dostatok ochranných pomôcok. Spojené štáty americké už majú viac ako 865 000 potvrdených prípadov nového koronavírusu, doposiaľ otestovali viac ako 4 680 000 ľudí. V prepočte na 1 milión obyvateľov však USA zaostávajú za Talianskom, Rakúskom, Španielskom, Českom a mnohými ďalšími krajinami.

Pandémia môže v lete ustúpiť

Pandémia koronavírusu by mohla počas leta ustúpiť, myslia si americkí vedci, ktorí svoje poznatky prezentovali na včerajšej tlačovej konferencii. Koronavírus zjavne rýchlejšie oslabuje, keď je vystavený slnečnému žiareniu, teplu a vlhkosti. „Vírusu sa darí najlepšie v interiéri a v suchých podmienkach a stráca silu, keď teplota a vlhkosť stúpajú – a najmä, keď je vystavený slnečnému žiareniu,“ uviedol William Bryan vo štvrtok na tlačovej konferencii v Bielom dome.

Tieto zistenia tak prinášajú nádej, že koronavírus SARS-CoV-2 sa bude správať podobne ako iné vírusy spôsobujúce respiračné choroby, ako je napríklad chrípka, ktoré sú zvyčajne menej nákazlivé v teplom počasí. Ako však bolo už niekoľkokrát viacerými odborníkmi prízvukované, koronavírus zabíjal už aj v krajinách s teplým podnebím, ako napríklad v Singapure, čo podľa Reuters vyvoláva otázky o vplyve environmentálnych faktorov na šírenie vírusu.

Vedci prišli aj na to, že koronavírus najefektívnejšie zabíja priame slnečné svetlo, konkrétne UV žiarenie. Skúmali tiež efektivitu dezinfekčných prostriedkov a zistili, že izopropylalkohol je účinnejší dezinfekčný prostriedok než chlórnan sodný, ktorý obsahujú napríklad Domestos či Savo.