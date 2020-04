Vedci zrejme odhalili „vstupnú bránu“ koronavírusu do ľudského tela. Infikuje nás cez nos

Pre pandémiu nového koronavírusu prijal svet prísne bezpečnostné a preventívne opatrenia. Ochorenie COVID-19 sa totiž šíri prekvapivo rýchlo, navyše často nepozorovane ľuďmi, ktorí sú vírusom síce infikovaní, no nemusia sa u nich prejaviť žiadne príznaky. Jedným z dôležitých kľúčov k porazeniu aktuálnej pandémie je aj pochopenie prenosu nového koronavírusu. Vedci majú v tomto smere dôležitý nový poznatok.

Medzinárodný tím vedcov zrejme objavil „vstupnú bránu“, ktorú vírus využíva, aby infikoval ľudského nositeľa. Za počiatočné body infekcie vedci s veľkou pravdepodobnosťou určili nos, v ktorom dokázali objaviť bunky s vysokými hladinami proteínov, ktoré nový koronavírus využíva na „vstup“ do ľudských buniek. O dôležitom objave informuje v tlačovej správe britský výskumný inštitút Welcome Trust Sanger. Nové zistenie by vedcom mohlo pomôcť detailnejšie popísať proces rýchleho prenosu nového koronavírusu.

Vstupnou bránou je zrejme nos

Vedci počas svojho výskumu, ktorého výsledky publikovali v časopise Nature Medicine, analyzovali vzorky viac ako 20 bunkových tkanív vírusom neinfikovaných pacientov. Vo vzorkách z pľúc, nosnej dutiny, očí, čriev, srdca, obličiek či pečene hľadali proteíny, o ktorých bolo preukázané, že ich nový koronavírus SARS-CoV-2 využíva na infikovanie človeka.

„Zistili sme, že receptorový proteín ACE2 a proteázu TMPRSS2, ktoré dokážu aktivovať vstup SARS-CoV-2 do ľudských buniek, obsahujú viaceré orgány, vrátane buniek na vnútornej výstelke nosa. Zistili sme tiež, že pohárikovité bunky produkujúce hlien a respiračné epitely v nose majú najvyššie hodnoty spomínaných proteínov zo všetkých buniek v dýchacích cestách. Práve tieto bunky v nose sú teda najpravdepodobnejšia počiatočná cesta infekcie vírusom,“ komentuje výsledky výskumu Waradon Sungnak z inštitútu Welcome Trust Sanger.

Receptory sú aj v očiach a v čreve

Na vývoj lieku, vakcíny či na prvotné zastavenie či aspoň spomalenie šírenia nového koronavírusu je potrebné detailne poznať jeho správanie a podstatu prenosu. Už pred nejakým časom vedci zistili, že SARS-CoV-2 využíva podobný mechanizmus infikovania ľudských buniek ako vírus SARS počas epidémie v roku 2003. Doposiaľ ale konkrétne bunky, ktoré by mohli predstavovať akúsi „vstupnú bránu“, vedci identifikovať nedokázali.

Nový objav ponúka základné vysvetlenie toho, prečo sa vírus dokáže tak rýchlo a efektívne šíriť. Bunky obsahujúce kľúčové proteínové receptory sa nachádzajú na povrchu vnútornej strany nosa, čím sú pre vírus veľmi jednoducho prístupné. Proteínové receptory ACE2 a TMPRSS2 vedci objavili aj v rohovke oka a v čreve. Vedci tak naznačujú, že by ich výskum mohol potvrdiť teórie o možnom infikovaní cez slzné kanáliky či prenos prostredníctvom stolice.