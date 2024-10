Dominike Cibulkovej sa podarila na dovolenke nevšedná vec. Toto sa u nej len tak nevidí, fanúšikovia sú v nemom úžase

Skutočnú výhru v jej živote nepredstavuje vyformovaná postava, na ktorej pracuje každý deň, ale milujúca rodina. Hoci sa bývalá tenistka chváli tým, koľko kíl už dala dolu, najnovšie zdieľala so svojimi fanúšikmi fotografie, ktoré zachytávajú najväčší poklad na svete.

Tým cenným pokladom je zdravá a šťastná rodina, s ktorou si Dominika Cibulková aktuálne vychutnáva dni na Maldivách. Ako ste mohli vidieť v predošlom článku, bývalá tenistka nezabúda informovať svojich fanúšikov o tom, ako si so svojimi deťmi a manželom užíva relax pri mori.

Je to ťažké, ale podarilo sa

Najnovšie sa podelila o snímky, ktoré nie sú u nej na každodennom poriadku. Zvyčajne možno natrafiť na fotografie, kde je Dominika s manželom Michalom Navarom alebo s deťmi – synčekom Jakubkom a dcérkou Ninkou. Málokedy sa ju podarí zvečniť s celou jej rodinou. Očividne to nie je také jednoduché, o čom svedčí i popisok dvojnásobnej mamičky na Instagrame.

„Štvorčlenná rodinka. Po 17 dňoch na Maldivách sa nám konečne podarilo spraviť našu prvú spoločnú rodinnú fotku a stálo to naozaj veľa námahy,“ napísala Dominika k fotografii, ktorá zachytáva jej srdcu najbližších. Aj keď sa to týka snímok na dovolenke, po prezretí fotografií na sociálnej sieti by každý zistil, že nájsť celú rodinu pokope je naozaj ťažkou skúškou.

