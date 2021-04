Doktor Satan pichal Židom smrtiace injekcie, dym z ľudských tiel vychádzal jeho komínom. Z lekára sa stal sériový vrah

Bizarný a tragický príbeh psychicky chorého muža, ktorý sa stal obľúbeným lekárom aj politikom, aby mohol okrádať a zabíjať ľudí. Vykonával ilegálne potraty alebo predpisoval návykové látky, ako sa mu zachcelo. Pod zámienkou pomoci Židom končili pod jeho rukami mŕtvi. Napokon sa odhalilo jeho viac ako 60 brutálnych vrážd.

Marcel Petiot, celým menom Marcel André Henri Félix Petiot, sa narodil 17. januára 1897 vo francúzskom Auxerre. Už od malička vykazoval známky psychického narušenia. V škole bol problémovým žiakom práve kvôli svojmu správaniu. Inak sa považoval sa inteligentné dieťa. Napriek tomu bol niekoľkokrát vylúčený.

Mal 11 a navrhol spolužiačke sex, do školy priniesol zbraň

Keď mal iba 11 rokov, zobral do školy otcovu zbraň a v triede ňou vystrelil. Dokonca chcel mať s mladistvou spolužiačkou sex. V puberte sa dostal až pred súd pre poškodenie poštovej schránky, ale trest voči nemu nebol prijatý, pretože ho brali ako psychicky nespôsobilého.

Boli mu preukázané psychické choroby

Lekárske vyšetrenie, ktoré kvôli správaniu musel povinne absolvovať, mu preukázalo duševné choroby. Keď sa dostal po vypuknutí prvej svetovej vojny na front, jeho psychika sa ešte zhoršila a zostala navždy poznačená týmito zážitkami. Ani tu nebol vzorným vojakom, dokonca kradol deky. Práve jeho psychické choroby boli jeho priepustkou.

Napriek týmto jasným náznakom, že niečo nie je v poriadku, v roku 1921 absolvoval s titulom čerstvého lekára. A to aj napriek svojim diagnózam a skúsenostiam z minulosti.

Rád páchal zlo, tak sa stal lekárom

Keď začal svoje nové povolanie vykonávať, netrvalo dlho a naplno sa prejavil. Finančne okrádal aj svojich pacientov a dokonca začal s predávaním omamných látok alebo dokonca vykonávaním potratov načierno. To však nespôsobilo, že sa ľudia od neho začali odvracať, dá sa povedať, že to malo až opačné účinky.

Dokonca bol zvolený za starostu. S veľkou mocou, ktorú dostal, sa niesla aj veľká zodpovednosť. On však presne takto nezmýšľal a záležalo mu iba na jedinom – ako zo situácie vyťažiť čo najviac peňazí. V rokoch medzi 1926 až 1931 spreneveroval peniaze z mestských fondov. Keď na to ľudia prišli, konečne sa postavili proti nemu, až bol zo svojej funkcie suspendovaný.

Skončil ako starosta, napriek krádežiam ho zvolili do miestnej rady

Netrvalo dlho a na výslnie sa dostal znova, keď ho iba o niekoľko mesiacov na to ľudia zvolili do miestnej rady. Scenár sa však opakoval a nenapraviteľný Petiot už v roku 1932 musel toto miesto opustiť. Už v tomto období sa okolo neho začali objavovať vraždy alebo zmiznutia. Jeho prvou obeťou sa stala ešte v roku 1926 jeho priateľka Louise Delaveau. Dokonca svedkovia videli Petiota odnášať pozostatky mŕtveho tela. Prípad obľúbeného lekára sa však napokon uzavrel ako zhoda okolností, miesta a času.

Krádeže a sprenevera peňazí však nie je ani zďaleka to najkontroverznejšie, čo sa s jeho osobou spája. A to už v tomto období bol niekoľkokrát odsúdený za svoje zločiny alebo strávil mesiace na liečeniach v sanatóriu. Napriek tomu mu nikto nezabránil vykonávať lekárske povolanie.

Počas vojny predstieral, že je záchrancom Židov, pritom ich chladnokrvne zabíjal

Presťahoval sa do Paríža a začína sa obdobie druhej svetovej vojny. Tu zohral znova dôležitú úlohu jeho lekársky titul, s ktorým sa mohol tváriť, že chce pomáhať. Skutočnosť však bola niekde úplne inde.

Jeho obeťami sa stali dôverčiví Židia, ktorí sa snažili hľadať pomoc v nacistami okupovanom Francúzsku. Zriadil falošnú únikovú sieť pre Židov a zločincov, ktorá mala spolupracovať s argentínskymi orgánmi na bezpečnom prevoze ľudí do Južnej Ameriky. A keďže sa Petiot tešil v novom meste výnimočne dobrej povesti lekára, nebol dôvod mu neveriť. Podával im smrteľné injekcie s kyanidom a tvrdením, že ich ochránia pred chorobami Južnej Ameriky.

Smrtiace injekcie aj vlastná plynová komora

Prečo to robil? Keď Židia umreli v obrovských bolestiach, okradol ich a telá zbieral vo svojom parížskom dome, respektíve ich odnášal do rieky. Dokonca si tu zriadil vlastnú plynovú komoru, v ktorej Židov sám zabíjal.

Za 25-tisíc frankov im sľuboval, že ich dostane z krajiny do bezpečia. To by ich zachránilo pred deportáciou do koncentračných táborov. Uverili však nesprávnemu. Navonok sa Petiot tváril, že môže byť pre Židov vidinou pomoci, chcel však iba ich peniaze a spojenectvo s ním znamenalo istú smrť.

Z jeho komína vychádzal neutíchajúci tmavý dym

6. marca 1944 začal z komína jeho domu vychádzať štipľavý sivý dym. Keď neustával niekoľko dní po sebe, susedia a miestni obyvatelia sa rozhodli zavolať políciu. Keď dorazila na miesto, Marcel Petiot nebol doma a situácia s tmavým dymom prúdiacim do vzduchu sa neustále zhoršovala. Na pomoc zavolali hasičov.

Pri pohľade na to, čo mal v dome, zvracali. Petiot sa tváril, že robí dobre

Ako informoval český Dotyk, vo vnútri na nich čakalo peklo. Hasiči chvíľu po tom, ako sa im podarilo dostať dnu, zvracali. Kusy ľudských tiel boli zmiešané s uhlím. V bareloch s vápnom sa rozkladali desiatky ľudských tiel. Ešte väčšie prekvapenie však nastalo vo chvíli, kedy sa Petiot vrátil domov.

Celú situáciu polícii s pokojným hlasom vysvetlil a povedal im, že sú to mŕtvi nacisti. Polícia ho teda ďalej nestíhala ani napriek množstvu mŕtvych ľudí. Petiot sa ukryl u jedného zo svojich pacientov a zmenil si meno na Henri Valéri. Polícia však čoskoro začala po Petiotovi pátrať. Bol zatknutý 31. októbra 1944 a definitívne uväznený.

Predstieral, že zabíjal nepriateľov Francúzska

Jeho obrana pred súdom spočívala v tvrdení, že je bojovníkom proti odporu a zabíjal nepriateľov Francúzska. Zároveň však netuší, ako sa mŕtve ľudské telá dostali do jeho domu. To mu však nepomohlo a bol obvinený z 27 vrážd, počas rokov 1940 až 1945 však mal mať na svedomí až 63 mŕtvych. Za svoje nehumánne činy získal prezývku Doktor Satan.

Rozsudok o vine z 27 vrážd a 99 ďalších trestných činov pre Petiota znamenal trest smrti gilotínou. Ten nastal 25. mája 1945 a jeho poslednými slovami bola prosba: Páni, žiadam vás, aby ste sa nepozerali. Nebude to veľmi pekné.