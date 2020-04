Dokážete určiť názvy krajín v ich miestnom jazyku? Tento kvíz nemusí byť tak ľahký, ako si možno myslíte

Názvy krajín sveta sú rozmanité rovnako, ako sú rozmanité aj samotné krajiny. Keďže v mnohých krajinách majú vlastné jazyky, aj svoju krajinu zvyknú nazývať odlišne od toho, ako jej názov poznáme my. Niekedy sú to iba nepatrné zmeny, inokedy sú zas názvy krajín úplne odlišné od slovenskej či anglickej verzie. Ak by ste sa chceli otestovať, ako poznáte názvy krajín v angličtine, vyskúšajte náš starší kvíz.

Preto sme pre vás pripravili kvíz, ktorý preverí vaše znalosti toho, ako poznáte jednotlivé názvy štátov v ich miestnej reči. V kvíze používame skrátené verzie názvov krajín. Zvládnete ho na plný počet bodov?

Ak vás tento kvíz zaujal, pozrite si aj ďalšie v našej sekcii.