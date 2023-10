Dohoda troch strán je na spadnutie, už zajtra zrejme oznámia veľkú vec: Šimečka to nevzdáva, Pellegrinimu dal ďalšiu ponuku

Rokovania o zostavení novej vládnej koalície idú do finále. Už zajtra sa vraj máme podľa zdroja TV Markíza dozvedieť veľkú vec, malo by ísť o oznámenie dohody troch strán. Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka medzitým informoval o prebiehu rokovaní za jeho hnutie, na reakciu Pellegriniho stále čakajú.

Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska na sociálnej sieti informoval o priebehu rokovaní o zostavení vládnej štvorkoalície spolu s Hlasom, SaS a KDH. Všetko podľa neho aktuálne stoji na lídrovi Hlasu: „Petrovi Pellegrinimu sme dali celkom bezprecedentnú ponuku zastávať post premiéra, napriek tomu, že PS dosiahlo lepší volebný výsledok a silnejší mandát. Pokiaľ vieme, takúto ponuku mu Robert Fico nedokázal dať,“ informuje Šimečka.

Veľký posun s KDH

Veľký posun sa im podaril aj v rokovaniach s KDH: „Chcem ešte raz oceniť jasné rozhodnutie ich predsedníctva o vylúčení Smeru a pokračovať v rozhovoroch s PS a inými stranami potenciálnej štvorkoalície. Za to by som chcel poďakovať pánovi predsedovi Majerskému, ale aj ďalším predstaviteľom KDH, s ktorými sme v kontakte.“

Vnútro v rukách nezávislej osobnosti?

Šimečka si je istý, že s kresťanskými demokratmi by sa dohodnúť vedeli. Spolu s lídrom KDH Majerským mali stretnutie, z ktorého vzišlo, že ochota jednať s Hlasom je na oboch stranách:

„Peter Pellegrini má všetky tieto informácie k dispozícii. Má verejnú ponuku stať sa premiérom. Dostal ponuku, ktorá by stranu Hlas v budúcej vláde postavila na roveň PS – počtom aj silou ministerstiev. Tlmočili sme mu dokonca aj ochotu rokovať o obsadení ministerstva vnútra – napríklad o scenári, že post by obsadila iná koaličná strana ako PS a Hlas, alebo niektorá z nezávislých osobností, na ktorej by bola v štvorkoalícii zhoda,“ píše v stanovisku Šimečka.