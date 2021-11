Do postele by sme podľa vedcov mali chodiť o desiatej večer každý deň. Majú na to jeden veľmi dobrý dôvod

Štúdia, ktorá zahŕňala až 88-tisíc účastníkov, tvrdí, že optimálny čas spánku súvisí so zdravým srdcom, a teda znižuje riziko infarktu, ale aj mŕtvice.

Ideálne okolo desiatej večer

Tím, ktorý stojí za štúdiou, verí, že vďaka synchronizácii spánku s našimi vnútornými telesnými hodinami, môžeme predchádzať závažným zdravotným problémom. Pre štúdiu, ktorá je publikovaná v European Heart Journal, vedci zozbierali údaje o časoch spánku a bdenia počas obdobia 7 dní. Tieto dáta získali pomocou nositeľných smart zariadení.

Následne tiež analyzovali zdravotný stav dobrovoľníkov, najmä v oblasti zdravia srdca a krvného obehu v období šesť rokov, informuje BBC. U viac ako tritisíc ľudí bolo rozvinuté nejaké kardiovaskulárne ochorenie. Mnohé z týchto prípadov sa vyskytli u ľudí, ktorí chodili spať neskôr, alebo skôr, ako je podľa vedcov “ideálna doba”, a to medzi 22. a 23. hodinou.

Prepojenie pretrvávalo aj po úprave dĺžky a nepravidelnosti spánku. Vedci sa pokúsili kontrolovať aj ďalšie faktory, o ktorých je známe, že ovplyvňujú riziká spojené so srdcom, ako je vek, hmotnosť a hladina cholesterolu, ale zdôrazňujú, že ich štúdia nemôže dokázať príčinu a následok.

Kauzalita áno, príčinná súvislosť nie

“Aj keď z našej štúdie nemôžeme vyvodiť kauzalitu, výsledky naznačujú, že skorý alebo neskorý spánok môže s väčšou pravdepodobnosťou narušiť telesné hodiny s nepriaznivými následkami pre kardiovaskulárne zdravie,” uviedol autor štúdie David Plans z univerzity v Exeteri.

Najrizikovejším podľa neho bol čas spánku po polnoci, a to potenciálne preto, lebo to môže znížiť pravdepodobnosť vystaveniu rannému svetlu, ktoré nastavuje telesné hodiny.

“Táto veľká štúdia naznačuje, že ísť spať medzi 22. a 23. hodinou môže byť pre väčšinu ľudí tým dobrým zakončením dňa, ktoré udrží srdce zdravé,” povedala Regina Giblinová, kardiologická sestra v British Heart Foundation.

Vedci prízvukujú, že táto štúdia ukazuje iba súvislosť a nedokazuje príčinu a následok, na to by bol potrebný ďalší výskum. V každom prípade sa vedci zhodujú v tom, že väčšina dospelých by mala spať 7 až 9 hodín denne.