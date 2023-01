Do Európy mieri nepriaznivé počasie: „Axel“ ovplyvní aj Slovensko, toto môžeme očakávať

Už o pár hodín sa počasie v Európe zhorší, následné hodiny budú turbulentné. Do našej oblasti mieri tlaková níž, ktorá prinesie veľmi veterné počasie, a to vrátane nášho územia, informuje portál iMeteo.

„Do našej oblasti totiž mieri tlaková níž, ktorá ovplyvní počasie v mnohých štátoch Európy a prinesie veľmi veterné a upršané počasie. Počasie sa v Európe začne meniť už dnes,“ píše portál.

„Nad Severným morom sa nachádza tlaková níž, ktorá dostala od nemeckých meteorológov meno „Axel“. Táto níž už dnes ovplyvní počasie v pobrežných oblastiach Európy, vo Francúzsku a v Nemecku. Meteorológovia vydali výstrahy pred veľmi silným vetrom, ktorý môže dosahovať rýchlosť v nárazoch okolo 60 km/h, avšak v exponovaných častiach sa môžu poryvy vetra vyšplhať až cez 75 km/h,“ dodáva.

Axel začne na našom území silnieť už dnes popoludní

„Zatiaľ sa však rozfúka len v severných regiónoch Slovenska a na zvyšku územia bude ešte panovať relatívne pokojné počasie. Už v noci na zajtrajší deň sa postupne rozfúka na celom našom území. Viať bude čerstvý vietor od severozápadu, ktorý bude v nárazoch dosahovať rýchlosť až cez 60 km/h,“ varuje iMeteo.

„Najsilnejší vietor by sa mal na našom území vyskytovať v noci zo štvrtka na piatok. Na hrebeňoch hôr, a to predovšetkým na hrebeňoch Tatier by mohli poryvy vetra dosahovať rýchlosť až okolo 150 km/h. Pokojné počasie nám tak nateraz končí a už o pár hodín začne silnieť vietor. Súčasne sa aj zhorší počasie a už v noci prídu na naše územie prvé zrážky,“ dodáva iMeteo.