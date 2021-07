Do dievčaťa na kolotoči vrazila vo veľkej rýchlosti čajka. Jej reakcia však bola veľmi pohotová

Na internete sa objavilo virálne video z amerického New Jersey. To ukazuje, ako sa 13-ročná Kiley Holman rozhodla vyskúšať adrenalínovú jazdu na kolotoči. Spolu s kamarátkou tak oslavovali narodeniny. Stalo sa však niečo, čo nikto nečakal. Píšu o tom Fox News.

Krátko po štarte totiž do Kiley narazila v rýchlosti približne 120 km/h čajka. Tá na nej navyše zostala niekoľko sekúnd až kým dievča zo seba morského vtáka nezhodilo. Celé sa to našťastie podarilo zachytiť a video sa stalo hitom internetu.

INCOMING!! 😱 A seagull flew straight into a teen’s face while she was on a ride at the Jersey Shore! Amazingly, the girl and the bird weren’t hurt. pic.twitter.com/uoTeVSZNkN

— njdotcom (@njdotcom) July 21, 2021