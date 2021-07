Známy Stonehenge možno odstránia zo zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Dôvod na to je absurdný

Zrejme každý jeden človek na svete pozná Stonehenge. Ide o obrovskú a záhadnú kamennú stavbu postavenú pred tisíckami rokov, ktorej presný účel vedcom dodnes nie je úplne jasný. Pravdepodobne však išlo o slnečné hodiny. Status tejto pamiatky svetových rozmerov je ale najnovšie v ohrození. Píše portál The Guardian.

Hoci Stonehenge patrí do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO, hrozí jej vyradenie z tejto elitnej skupiny. Dokonca nielen to, môže sa ocitnúť na zozname takzvaných “ohrozených pamiatok”. Ak by k tomu naozaj došlo, zodpovedný za túto tragédiu by bol samozrejme človek. Priamo pod pamiatkou sa totiž plánuje postaviť obojsmerný dopravný tunel v celkovej hodnote až 1,7 miliardy libier.

Cena je privysoká

Ten by mal pomôcť motoristom cestujúcim medzi juhovýchodom a juhozápadom krajiny. Otázkou však je, či cena za takýto tunel nie je privysoká, a teraz nehovoríme o peňažných cifrách. Úrady totiž informovali, že výstavba tunela by mohla Stonehenge nenávratne poškodiť.

Hoci aktivisti vyzývajú zodpovedné ministerstvo dopravy, aby konalo, pamiatku možno čakajú zlé časy. Ministerstvo tvrdí, že prínosy projektu prevyšujú jeho riziká. Otázkou teda je, či stojí odľahčenie dopravy za obetovanie pamiatky takého kalibru, akou je Stonehenge. Možno to nakoniec celé dobre skončí a pamiatke sa nič nestane, no ide o príliš veľké riziko. Situáciu budeme naďalej sledovať.