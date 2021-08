Do Bieloruska sa nevráti. Dôvodom na nedobrovoľný odchod atlétky z Japonska mal byť jej zlý psychický stav

Bieloruskú bežkyňu a účastníčku letných olympijský hier v Tokiu Kryscinu Cimanovskú chcelo vedenie bieloruského olympijského tímu v nedeľu bez jej súhlasu poslať domov, pretože verejne kritizovala svoj národný tím.

Cimanovská sa však na letisku obrátila na políciu a odmietla sa vrátiť do Bieloruska, informovali spravodajská televízia BBC a portál Meduza.io.

Bieloruská atlétka mala v pondelok štartovať v ženskej disciplíne beh na 200 metrov. Pred niekoľkými dňami však uverejnila na sociálnej sieti Instagram video, v ktorom kritizovala vedenie bieloruského olympijského tímu za to, že bez jej vedomia rozhodlo o tom, že sa zúčastní aj na štafete 4×400 metrov. V nedeľu mali následne podľa jej slov za ňou prísť jej tréneri a oznámiť jej, aby sa zbalila, pretože letí späť domov do Bieloruska.

⚡️Video from Kristina Timanovskaya from the airport

Kristina Timanovskaya stated that she plans to apply for asylum in #Europe.

Volunteers and police are already working with Kristina#Belarus pic.twitter.com/lwcNjoFQ4H

— NEXTA (@nexta_tv) August 1, 2021