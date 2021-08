Dnes štartuje očkovacia lotéria: Otázky a odpovede, ktoré by ste mali vedieť, ak sa chcete zapojiť

Už zajtra (v nedeľu) odštartuje vôbec prvé žrebovanie očkovacej lotérie, ktorou chce súčasná vláda nielen odmeniť zaočkovaných obyvateľov Slovenska, ale tiež na očkovanie nalákať tých, ktorí nad ochranou v podobe vakcíny voči ochoreniu COVID-19 stále váhajú. Až 1,85 milióna eur si rozdelia počas celého budúceho týždňa prví výhercovia.

Ministerstvo financií, ktoré je organizátorom takzvanej očkovacej lotérie, na ňu vyčlenilo z rozpočtu až 26,4 milióna eur. Tie si všetci registrovaní účastníci v lotérii rozdelia počas nasledujúcich týždňov 12 týždňov.

Lotéria má mať predovšetkým motivačný charakter a má presvedčiť ľudí, ktorí nad očkovaním proti koronavírusu stále váhajú, aby sa zaočkovať dali. Mnoho odborníkov však lotériu za takmer 30 miliónov eur odsudzuje a vyjadrilo názor, že nebude mať očakávaný efekt.

Čo by ste mali vedieť o očkovacej lotérii, ako sa budú jednotlivé výhry rozdeľovať, kto sa do súťaže môže zapojiť a aká je najvyššia možná výhra? Pripravili sme prehľadný zoznam najčastejších otázok.

Čo môžem v očkovacej lotérii vyhrať?

Ako sme už spomínali, očkovacia lotéria štartuje v nedeľu 15. augusta a počnúc týmto dňom sa budú v priamom televíznom prenose na Jednotke (RTVS) o 20:30 žrebovať piati výhercovia sumy 100-tisíc eur. Má to, samozrejme, svoje pravidlá a tou najhlavnejšou podmienkou je znalosť hesla, ktoré v relácii Byť zdravý je výhra na Jednotke odznie pred samotným žrebovaním. Následne budú moderátori relácie vyžrebovaným výhercom volať na telefónne číslo, ktoré je potrebné uviesť pri registrácii do lotérie. Ak vyžrebovaný nezdvihne telefón do 20 sekúnd a nepovie správne heslo, má smolu.

Súťažiaci, ktorý nesplní jednu z týchto podmienok, však úplne na prázdno neodíde, získa 1 000 eur. Stotisícová prémia sa však po neúspechu posúva ďalej. Každý nasledujúci vyžrebovaný súťažiaci tak má možnosť vyhrať o 100-tisíc viac, maximálne však 500-tisíc eur.

Okrem nedeľňajšieho žrebovania môže 125 ľudí vyhrať od tisíc do 10-tisíc eur od pondelka do piatka. Najnižšiu sumu – 100 eur – získa raz do týždňa až 10-tisíc ľudí.

Aké podmienky musím splniť, aby som sa mohol do lotérie zapojiť?

Tou najdôležitejšou podmienkou je byť zaočkovaný niektorou z registrovaných (Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson) alebo neregistrovaných (Sputnik V) vakcín. Do očkovacej prémie sa môže zapojiť každá fyzická osoba nad 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenska, ktorá bola zaočkovaná na území Slovenska a je registrovaná v databáze Národného centra pre zdravotnícke informácie (NCZI). Tí, ktorých očkovali v zahraničí, sa zapojiť nemôžu.

Do súťaže vyhlásenej ministerstvom financií sa môže zapojiť aj ten, kto absolvoval zatiaľ len jedno očkovanie pri dvojdávkových vakcínach. Ak už má súťažiaci za sebou absolvovanie oboch dávok, jeho šanca na výhru je dvakrát vyššia. Rovnako to platí aj pri očkovaní jednodávkovou vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson. Ten, kto je očkovaný touto látkou, je do žrebovania zaradený automaticky dvakrát.

Následne je potrebné sa zaregistrovať na webe www.bytzdravyjevyhra.sk. Po splnení podmienok a overení údajov bude jeho prihláška automaticky posunutá do žrebovania o finančnú odmenu. Treba však počkať na prijatie identifikátorov jednotlivých žrebov, ktoré registrovanému účastníkovi prídu do 14 dní. Registrovanej osobe prídu celkovo dve SMS správy. Prvá je len potvrdením o registrácii a až druhá informuje o zaradení do súťaže po overení údajov cez NCZI.

Ako sa do lotérie prihlásim?

Aj keď ide o štátny web, je to pomerne jednoduché. Stačí sa zaregistrovať na webe www.bytzdravyjevyhra.sk. Registrácia je možná do 15. októbra 2021.

Tí, ktorí si účasť na takzvanej očkovacej lotérii rozmyslia, sa môžu odhlásiť. Urobiť sa tak dá na základe platných pravidiel prostredníctvom formulára na webe Finančnej správy.

Ako sa dozviem, že som vyhral?

Víťazi všetkých výhier, teda z elektronického aj televízneho žrebovania, budú uvedení na stránke www.bytzdravyjevyhra.sk. Ak budete medzi hŕstkou šťastných výhercov, tak peňažná suma bude pripísaná na bankový účet uvedený pri registrácii do 30 dní od žrebovania. V prípade prémiových výhier (nedeľňajšie televízne žrebovania o 100-tisíc eur) budú peňažné prostriedky pripísané na účet do 60 dní.

Musím výhru zdaniť?

Áno aj nie. Očkovacia prémia (všetky výhry od 1000 eur vyššie) sa bude zdaňovať ako finančná výhra v bežnej súťaži. Štát túto výhru zdaní podľa informácií webu lotérie automaticky a očkovanému víťazovi bude vyplatená suma po zdanení 19-percentnou sadzbou.

V prípade 100-eurových výhier ale táto podmienka neplatí, keďže výhra v hodnote menej ako 350 eur je od dane oslobodená.

Kompletné pravidlá o získaní prémie za očkovanie sa dozviete na tomto webe. Či sa takáto forma presviedčania neistých občanov Slovenska na vakcináciu stretne s úspechom, nie je v tejto chvíli možné predpovedať. Analytici z Útvaru hodnoty za peniaze ale vypočítali, že očkovacia lotéria bude spoločensky návratná, ak sa podarí presvedčiť aspoň 6-tisíc nerozhodných občanov. ÚHP podotkol, že zvyšovanie počtu zaočkovaných ľudí je najefektívnejším spôsobom, ako ochrániť životy a znížiť ekonomické aj zdravotné škody spôsobené pandémiou. Podľa odhadu sa spoločenské náklady na nezaočkovaného človeka pohybujú okolo 4 384 eur.