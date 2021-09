Dnes sa začína nový školský rok: Žiakov čaká dobrovoľné testovanie, školy sa už nebudú zatvárať plošne

Brány základných a stredných škôl sa po dvoch mesiacoch vo štvrtok opäť otvoria, začína sa školský rok 2021/2022. V tomto roku ich bude navštevovať 706 825 žiakov. Do školských lavíc zasadne po úplne prvý raz 65 622 detí, ide o prvákov základných škôl.

Situácia z minulého roka by sa už opakovať nemala, školy sa už plošne z dôvodu pandémie zatvárať nebudú. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Do základných škôl vrátane špeciálnych škôl sa vráti 509 704 žiakov. Nárast celkového počtu žiakov základných škôl v porovnaní so školským rokom 2020/2021 je podľa informácií z odboru komunikácie a marketingu rezortu školstva o 23 425 žiakov. Na stredné školy vrátane špeciálnych stredných škôl sa vráti celkovo 191 121 žiakov. Medzi nimi je aj 42 105 prvákov. Pokles celkového počtu žiakov stredných škôl v porovnaní so školským rokom 2020/2021 predstavuje 5414 žiakov.

Prísne hygienické pravidlá

Začiatok školského roka poznačia aj prísne hygienické opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu. V novom školskom roku sa školy nebudú zatvárať plošne, vyžadovať sa nebude ani test na nový koronavírus. V prípade pozitívneho prípadu sa bude postupovať podľa vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR. Školy sa budú riadiť takzvaným školským semaforom.

Rezort školstva odporúča minimalizovať miešanie tried, realizovať ranný filter či zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu priestorov škôl. Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá tri a viac po sebe nasledujúcich dní, rodič predloží škole písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka.

Dobrovoľné testovanie

Čo sa týka ZŠ (1. aj 2. stupeň) a špeciálnych škôl, pri nástupe sa umožní jednorazové, bezplatné a dobrovoľné testovanie kloktacími testami. Testovanie bude prebiehať od 2. až do 5. septembra, určené je pre všetkých, aj zaočkované deti.

Počas školského roku budú školy fungovať s tzv. samotestami. Pôjde o antigénové testy s krátkymi tyčinkami, ktoré budú školy poskytovať, ak bude záujem. Školy ich poskytnú deťom, keďže bol záujem veľký, rezort školstva ich postupne doskladňuje a distribuuje.

Povinná karanténa

Rodič môže ospravedlniť žiaka najviac na 5 po sebe idúcich dní. Ak by toto ospravedlnenie rodič zneužíval, žiakovi môžu hroziť komisionálne skúšky. Nárok na OČR je len vtedy, ak sa zatvorí celá trieda, nie ak rodič ospravedlní žiaka. Ak bude pozitívny žiak v triede, celá trieda ide do 14-dňovej karantény a prechádza na dištančné vzdelávanie.

Riaditeľ nebude môcť zatvoriť celú školu, zatvárať bude len individuálne triedy, ak sa tam vyskytne pozitívny prípad. Do karantény idú len tí, čo boli v kontakte s pozitívnou osobou 2 dni pred pozitívnym testom. Keď bude mať dieťa pozitívny test v piatok, do karantény idú všetci, čo s ním boli v kontakte od stredy.

“V prípade pozitívneho výsledku samotestovania antigénovým testom žiaka počas školského roka žiak zostáva doma a rodič kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup a oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok,” uvádza sa v materiáloch rezortu školstva.

Do karantény nepôjdu očkované deti alebo tie, čo prekonali koronavírus v posledných 180 dňoch. Ak bude ale celá trieda doma, vzdelávajú sa aj tak dištančne. Ak to škola umožní, môžu sa vzdelávať aj prezenčne. Ak by sa napríklad stalo, že z triedy, kde je 30 žiakov je 25 zaočkovaných a jeden je pozitívny, do karantény idú len štyria žiaci, ktorí nie sú zaočkovaní (a neprekonali ochorenia v posledných 180 dňoch).

Ako však upresnil minister školstva, konzíliu odborníkov navrhne karanténu pre žiakov skrátiť, o ďalších aktuálnych témach budeme informovať.

Deťom pribaľte viac rúšok

Deti je potrebné do školy vybaviť okrem rúška, ktoré majú na tvári, aspoň jedným ďalším čistým rúškom v mikroténovom vrecúšku. Rúška môžu byť jednorazové alebo plátenné (ideálne z bavlny alebo husto tkanej látky). Plátenné rúško má byť vyprané, prípadne vyvarené a z oboch strán vyžehlené suchým teplom. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pri príležitosti začiatku školského roka 2021/2022.

“Dieťaťu pribaľte do školskej tašky aj jedno čisté mikroténové vrecúško, do ktorého vlhké rúško odloží. Po návrate zo školy by mal rodič vrecko s jednorazovými rúškami vyhodiť do odpadkového koša ako bežný komunálny odpad,” uviedol ÚVZ SR. Plátenné rúška je potrebné vyprať v práčke aspoň na 60 stupňov Celzia s bežne dostupnými pracími prostriedkami, prípadne vyvariť a následne vyžehliť suchým teplom.

ÚVZ SR apeluje, aby ľudia minimalizovali dotyk s rúškom počas jeho nosenia. V prípade, že je rúško vlhké, špinavé alebo poškodené, je potrebné ho vymeniť za nové. Jednorazové rúška nie sú určené na opätovné používanie. “S tvárovým rúškom manipulujeme prostredníctvom gumičiek alebo šnúrok. Rúško neodstraňujeme jeho úchopom na prednej strane, pretože môže byť pokryté patogénmi. Po odstránení tvárového rúška je dôležité umyť si ruky mydlom a vodou, respektíve si ich vydezinfikovať,” doplnili z ÚVZ SR.

Postup umývania rúk či správnu manipuláciu s rúškom by mali rodičia vysvetliť deťom veku primeraným spôsobom. “Vhodnou komunikáciou prispejeme k ľahšiemu pochopeniu situácie dieťaťom. Dieťa bude vedieť, ako si chrániť svoje zdravie a tým prispievať k ochrane zdravia svojich najbližších, čo v budúcnosti prispeje k zodpovednému prístupu k vlastnému zdraviu i zdraviu populácie,” uviedla Eva Chmelanová z ÚVZ SR.