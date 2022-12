Dizajnová inštalácia Borisa Klimeka „Minulosť pohľadom budúcnosti“ súčasťou Bratislava Design Week 2022

Krehkosť bytia, zdravia či krehkosť našich vzťahov. Všetko, na čom nám záleží je také krehké, pominuteľné, a preto musíme byť starostliví k sebe navzájom, pre lepšiu budúcnosť. Iniciatíva Svet bez dymu v spolupráci s dizajnérom Borisom Klimekom predstavili tento rok dizajnovú inštaláciu Minulosť pohľadom budúcnosti, ktorá prezentuje lepšie zajtrajšky – v budúcnosť bez dymu. Minilaboratórium Svet bez dymu spolu s inštaláciou si môžu návštevníci preskúmať na Bratislava Design Week 2022 v Zoya Gallery od 7. do 14. decembra.

Žime v budúcnosti, nie v minulosti

Aj tak by sa dala v krátkosti vysvetliť hlavná myšlienka diela dizajnéra Borisa Klimeka, ktoré sa prvýkrát objavilo na hudobnom festivale Pohoda. Unikátnu inštaláciu „Minulosť pohľadom budúcnosti“ vytvoril v spolupráci s iniciatívou Svet bez dymu. „Tento projekt ma hneď oslovil a vedel som, že sa ho chcem zúčastniť a to z viacerých dôvodov. Videl som v ňom príležitosť navrhnúť nielen zaujímavý výtvarný objekt, ale tiež, že prostredníctvom neho môžem predať ďalej určitú myšlienku, osvetu či posolstvo.“ Boris Klimek by tiež rád žil vo svete bez dymu, ako sám tvrdí: „som tiež zástancom celej myšlienky a filozofie iniciatívy Sveta bez dymu, nakoľko som sa sám pred niekoľkými rokmi vymanil zo zapáchajúceho područia dymu vďaka inovatívnym moderným nikotínovým alternatívam.“

Klimekova inštalácia je plná symboliky a túžby po zmene k lepšiemu. Tematiku minulosti škodlivého cigaretového dymu uchopil dizajnér zaujímavým a nadčasovým spôsobom: „Môj objekt navrhnutý pre iniciatívu Svet bez dymu predstavuje akýsi symbolický náhľad do budúcnosti a na archeologický objav, ktorý v danej dobe prezentujú vykopávky objektov zvaných popolníky. Tieto objekty sú datované približne ku koncu 20. storočia. Každopádne spoločnosť už prešla značnou zmenou životného štýlu a archeológovia danej doby opisujú tieto nádoby ako predmety patriace do dávnej minulosti. Obyčajný popolník sa tak stáva akýmsi dávnym a už nepotrebným otlačkom doby, symbolom zmeny, evolúcie a pokroku ľudstva.“ Umelecké dielo bolo po prvýkrát odhalené na hudobnom festivale Pohoda a putovalo ďalej po Slovensku v rámci expozície laboratória Svet bez dymu. Najnovšie sa predstaví aj na Bratislava Design Week 2022 v Zoya Gallery od 7. do 14. decembra.

Pretvorme dnešok na pozitívnu farebnú budúcnosť

Spoločnosť Philip Morris sa aktívne venuje podpore slovenských a českých umeleckých talentov. Má na konte úspešnú spoluprácu s výtvarníčkou Máriou „Hulou“ Valenčíkovou, ktorá na festivale Pohoda v Bezdymovej zóne predstavila veľkoformátové umelecké dielo, vytvorené naživo pred zrakmi návštevníkov. Toto abstraktné dielo je zamerané na výraznú rôznorodú farebnosť a malo by vyvolávať pozitívne pocity a evokovať pôžitok z letnej oslavy života v kruhu priateľov. A o tom sú predsa aj festivaly – plné radosti, života a farieb. Český dizajnér Maxim Velčovský, v spolupráci so spoločnosťou Philip Morris, vytvoril umeleckú inštaláciu „Tady se to může stát“, pri príležitosti filmového festivalu KVIFF v Karlových Varoch.

Dielo predstavuje moment, kedy sa človek rozhodne v živote urobiť pozitívnu zmenu. Ide o objekt vystupujúci zo zeme ako trojrozmerný abstraktný nápis. Vo vzťahu k cigaretám vyzýva fajčiarov k tomu, aby cigarety odložili navždy alebo aspoň urobili zmenu k lepšiemu. Philip Morris sa dlhé roky venuje aj nový talentom, napríklad v spolupráci s projektom Veľvyslanectvo mladých hľadajú talenty z oblasti vedy, výskumu a inovácií. V rámci projektu „Nové tváre módnej scény“, ktorý je už dlhodobo súčasťou Bratislavských módnych dní, vyhlásili súťažnú tému Svet bez dymu. Výsledkom bola neuveriteľná kreativita začínajúcich tvorcov, od pozitívneho videnia sveta bez dymu, až po negatívny obraz – čistý vzduch len pre vyvolených.

Svet bez dymu

Spoločnosť Philip Morris International (PMI) stojí na čele premeny tabakového priemyslu s cieľom vytvoriť budúcnosť bez dymu a jedného dňa nahradiť cigarety bezdymovými výrobkami, a to v prospech dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení, a taktiež celej spoločnosti. Každý fajčiar či nefajčiar si uvedomuje, že cigarety sú škodlivé. Napriek tomu na Slovensku fajčí stále viac ako 20 % dospelej populácie. Ide o závislosť, ktorá je problémom, ešte väčším problémom sú však toxické látky, ktoré obsahuje cigaretový dym. Bez neho by boli fajčiari vystavení omnoho nižšiemu zdravotnému riziku. Cigaretový dym je hlavnou príčinou ochorení súvisiacich s fajčením. Lepšou voľbou sú bezdymové alternatívy, ktoré neprodukujú dym, ale aerosól s významne nižším množstvom škodlivín ako cigarety. Sú však samozrejme určené iba pre dospelých fajčiarov, ktorí by inak pokračovali vo fajčení, nakoľko dodávajú nikotín, ktorý je návykovou látkou a teda nie sú bez rizika.