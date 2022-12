Diváci zostali po zhliadnutí jednej zo scén filmu Toy Story 3 v šoku: Našli v nej zvláštnu zvukovú ilúziu

Podobných ilúzií už internetová komunita riešila desiatky (ak nie aj viac). Zväčša ale išlo o ilúzie spojené s optikou. Tentokrát internet – a teda najmä sociálne siete TikTok a Twitter – pobláznila akustická ilúzia. Objaviť sa ju podarilo v animovanom filme Toy Story 3, ktorý je primárne určený detskému publiku, a preto by sme v ňom nadávky počuť nemali. Alebo je to inak?

Predpokladáme, že animovanú filmovú sériu Toy Story bližšie predstavovať netreba. Štúdio Pixar Animation, ktoré za vznikom týchto projektov stojí, už pripravilo celkovo 4 celovečerné animáky a tento rok aj spin-off v podobe samostatného príbehu o postavičke Buzz Lightyear. Kto by to bol ale povedal, že po 12 rokoch od premiéry sa tretí diel v sérii, teda Toy Story 3, dostane opäť na internete na pretras?

Môže za to zvláštna „akustická ilúzia“, na ktorú natrafila jedna z diváčok filmu, nedáva jej spávať, a preto s ňou zašla aj na sociálnu sieť TikTok. Video si všimol aj vedecký portál IFLScience, ktorý celú záhadu rozlúskol.

„Oh“ alebo „F*ck“?

Používateľku Kitty Feely zaujala scéna zo spomínanej snímky, v ktorej postava Barbie trhá oblečenie Kenovi priviazanému k dverám. V slovenskom dabingu je táto scéna prakticky obyčajná (samozrejme, okorenená o humor).

V pôvodnom znení ale môžu niektorí diváci počuť slová „Oh, Barbie“, alebo pokojne aj „F*ck, Barbie“. A práve druhá spomínaná dvojica slov by v animovanom filme určenom pre detského diváka nemala čo robiť. Čo tam teda v skutočnosti je?

Riešenie je, samozrejme, ihneď jasné každému. Keďže ide o detský film, nadávku by sme v ňom hľadali len márne. Ak si ale úryvok zo scény pustíte v pôvodnom znení, možno to tam budete počuť aj vy. Ako je ale teda možné, že raz počujeme obyčajné „Oh“ a inokedy variant s nadávkou?

Môže za to tzv. McGurkov efekt

IFLScience celú vec, ktorá sa už medzičasom stihla rozšíriť nielen na TikToku, ale aj na Twitteri, vysvetlil pomerne jednoducho. Ak patríte ku skupine ľudí, ktorá po prvom prehratí počula „Oh, Barbie“ a po druhom už len variant s nadávkou, a prvú možnosť tam už nepočuje, zbystrite pozornosť.

Celé sa to dá vysvetliť pomocou niečoho, čo sa volá McGurkov efekt. Ide o jav, pri ktorom môže byť váš mozog veľmi ľahko oklamaný, aby počul rôzne veci na základe vizuálnych informácií, ktoré v tom čase vnímate.

Znamená to, že zvukové informácie vo vašom mozgu môžu byť veľmi jednoducho „prepísané“ tým, čo vidíte, resp. čo očakávate, že budete počuť. Je to v podstate rovnaké – ak by sme vám povedali, že v predmetnom videu budete počuť nadávku bez toho, aby ste mali pred sebou titulky, existuje veľká pravdepodobnosť, že ju tam počuť budete. A rovnako je to aj s titulkami.

Ilúzie populárne aj u nás

Ak by ste si to ale celé vypočuli nanovo, bez tituliek a bez vedomosti, že tam máte počuť nadávku, zrejme by ste počuli pôvodnú, teda slušnú verziu.

Podobných videí, samozrejme, nájdete naprieč internetom veľa. Zo slovenských sa oplatí spomenúť na videá s „hitmi Zdena z Popradu“. Tie sú práve o tom, že Slováci v zahraničných pesničkách počujú to, čo v nich v skutočnosti nie je. Napríklad, že istý Zdeno z mesta spod Tatier „vypil fajné pivo“.