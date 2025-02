Špecialista na európske ženy odhalil, aké sú Slovenky: Zahraničných nápadníkov upozornil na ich záľuby, aj na to, či vedia variť

To, aké sú Slovenky, určite dobre viete. Avšak nevedia to muži po celom svete. Práve preto vznikol portál, ktorý opisuje črty, záľuby aj kulinárske schopnosti žien z celej Európy a samozrejme medzi nimi nemôžu chýbať ani Slovenky. Okrem základných informácií pritom ponúka aj tie pikantnejšie a prezrádza, aké sú Slovenky milenky, či ako ich „zbaliť“.

Hoci by sa mohlo zdať, že neexistuje žiadny univerzálny návod na to, aké sú Slovenky a čo sa im páči, portál Best European Women tvrdí niečo iné. Podrobne totiž rozoberá ženy z každého kúta Európy od Albánok až po Švédky a osobitú pozornosť venoval aj tým našim. Pod návod sa navyše podpísal Mirko Majger, ktorý sa predstavuje ako cestovateľ a expert na randenie so špecializáciou na európske ženy.

Tento špecialista zároveň vysvetľuje, že svoje poznatky čerpá z osobných skúseností, a tiež z rozsiahleho výskumu, vďaka ktorému môže mužom ponúknuť pohľad na to, aké Európanky v skutočnosti sú a ako fungujú vzťahy s nimi.

Základné pravidlá vzťahu

Prvé, na čo Majger upozorňuje, je, že vo vzťahu so Slovenkou je dominantný muž. On by mal byť iniciátorom rande a správať sa ako pravý džentlmen, čo zahŕňa odsunutie stoličky, otváranie dverí či platenie za jedlo.

Ďalej nasledujú tri pravidlá, čo robiť a tri pravidlá, čo naopak vo vzťahu nerobiť. Do prvej kategórie spadajú – oceniť spoločnosť jej priateľov, spoločne objavovať nové miesta a chválenie miestnych jedál. Na druhej strane by sa potenciálni nápadníci rozhodne mali vyhýbať bezdôvodnému žiarleniu, kontaktovať sa s jej rodinou a nekritizovať jej módny vkus.

Špecialista zároveň radí, že ak si chcete u Slovenky získať body navyše, nemáte zabudnúť na návštevu jej rodiny či blízkych doniesť nejaký dar, najlepšie kvety, čokoládu alebo víno. V návode sa totiž jasne zdôrazňuje, že Slovenky sú veľmi rodinne založené a rodinu majú na prvom mieste.

Netradičné záľuby od hubárčenia až po bungee jumping