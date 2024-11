Diváci Farmy upozornili na iróniu, ktorá sa im nepáči. Farmárom posielajú veľavravné odkazy, všimli ste si to tiež?

Minulý týždeň boli fanúšikovia Farmy svedkami naozaj premysleného plánu. Lena si totiž zaumienila, že prinúti Andreja odstúpiť, a to sa jej aj podarilo. Ak si však diváci a ostatní farmári mysleli, že týmto intrigy v tejto šou končia, sú na omyle.

Článok pokračuje pod videom ↓

Situácia na Farme sa minulý týždeň poriadne vyostrila. Farmári totiž dostali do rúk články, ktoré o nich píšu médiá počas toho, ako sú odrezaní od civilizácie, a nie všetkým sa páčilo, čo sa o nich píše. Andrej sa snažil pred farmármi obhájiť a vysvetliť im, prečo to, čo bolo v novinách, nie je pravda, no nakoniec mu neuverili.

Obrovská irónia

Andrej sa nakoniec pod nátlakom Leny a Karolíny rozhodol sám zo súťaže odstúpiť a Lena bola potešená tým, že jej plán vyšiel. Začala preto vymýšľať ďalší a spolu s Matúšom a Karolínou taktizovali pri volení sluhov. Snažia sa totiž zariadiť mužský duel medzi Hoku a Adamom. Matúš dokonca zašiel tak ďaleko, že vytvoril spojenectvo s Klárou, pričom len pred pár týždňami nechcel mať s ňou už nič spoločné.

Nie je to však on, na koho sa obrátil hnev divákov. Tí sa totiž pozastavujú nad iróniou, že Lena a Klára vyprovokovali Andreja, aby odstúpil, keďže sa chceli zbaviť najväčšieho manipulátora a intrigána na Farme a teraz sú to ony dve, kto ho prakticky nahradil.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Farma (@farma.markiza)

„Keď taktizoval Aďo, tak im nevyhovovalo. A teraz špiny robia čo,“ krúti nechápavo hlavou diváčka. Ďalšia s jej komentárom súhlasila a napísala: „O Andrejovi hovorili ako o riadiacej jednotke, oni spriadajú ešte horšie, vyhodiť ich.“

„Práveže im Andrej vadil tým, že mal všetko spočítané, a preto sa ho zbavili. Teraz idú po Adamovi, v ukážke na štvrtok ukázali, ako Karolína vytiahne na Adama to, že simuluje zranené rameno. Lena, Matúš a Karolína, keď nevedia takticky, tak sa zbavujú súperov tak, že ich deptajú,“ skonštatovala tretia.

V komentároch nechýbala ani priama kritika na tieto dve farmárky. „Tá Lena je hrozná intrigánka a tá potetovaná Kaja… sú hrozné špiny. Dúfam, že doma vidíte, aké ste ludry, fuj, neskutočne si myslia na výhru, ale i tu príde zvrat. Verím tomu,“ odkázala diváčka. Iná zas píše: „Už mi lezú na nervy tá Karolína a Lena. Trúbky.“