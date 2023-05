Dievčatko bolo nezvestné 6 rokov, uniesla ho vlastná matka. Zachrániť sa ju podarilo vďaka Netflixu

Kayla Unbehaun mala len 9 rokov, keď ju uniesla vlastná matka. Rodina po nej zúfalo pátrala, no bezvýsledne. Nájsť sa ju podarilo až po 6 rokoch, a to vďaka show na Netflixe, ktorá sa venovala nevyriešeným záhadám.

Národné centrum pre nezvestné a zneužívané deti (National Center for Missing and Exploited Children – NCMEC) sa Kaylu pokúšalo nájsť dlhých 6 rokov. Ako informuje web All That Is Interesting, matka, Heather Unbehaun, ktorej ju súd odmietol zveriť do starostlivosti, ju z Illinois uniesla 5. júla 2017. Kaylin otec Ryan vysvetlil, že jeho dcéra mala stráviť na návšteve u svojej matky len niekoľko dní. No keď si po ňu prišiel, po oboch akoby sa zľahla zem.

Heather mala v tom čase povolené len návštevy pod supervíziou, polícia na ňu preto 28. júla 2017 vydala zatykač. Ryan robil všetko, čo bolo v jeho silách, aby dcéru našiel. Spolupracoval s políciou, s NCMEC a vytvoril aj facebookovú skupinu v nádeji, že niekto bude mať o Kayle informácie. Uverejňoval v nej každý pokrok v prípade a pre svoju dcéru tam písal narodeninové odkazy.

Ryan vyjadril obavu, že Heather Kaylu presvedčila, že je mŕtvy, alebo ju proti nemu poštvala. Napísal však, že je už mladou ženou a je dosť stará na to, aby vedela, že pozná len polovicu príbehu. Nezabudol dodať, ako veľmi svoju dcéru ľúbi.

Našťastie, NCMEC vytvorilo podobizeň Kayly, ktorá ukazovala, ako by mohla vyzerať v súčasnosti. Práve tá bola použitá aj v seriáli Unsolved Mysteries, ktorý si na Netflixe v roku 2022 pozreli milióny ľudí.

BREAKING NEWS ‼️

NCMEC is excited to share that Kayla Unbehaun has been FOUND SAFE in North Carolina!

Kayla was only 9 years old when she was abducted by her non-custodial mother, Heather Unbehaun from South Elgin, Illinois on July 5, 2017. Kayla’s dad, Ryan asked NCMEC to… pic.twitter.com/5O7bpEjIhT

— National Center for Missing & Exploited Children (@MissingKids) May 16, 2023