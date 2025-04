Demi Moore prekvapila zmenou vzhľadu, ktorú od nej rozhodne nik nečakal. Ľudia z toho majú zmiešané emócie

Demi Moore zmenila vzhľad pre jej najnovšiu rolu. 62-ročná herečka nedávno odhalila nový výrazný účes pre druhú sériu seriálu Landman. Moore, známa svojimi dlhými tmavými vlasmi, prekvapila oveľa kratším strihom po ramená. O veľké odhalenie sa podelila na Instagrame milou fotografiou v hnedom rebrovanom svetri a džínsoch, na ktorej drží svojho rozkošného psa Pilafa, za ktorou nasledovalo krátke video ukazujúce nový účes zozadu.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Moore sa nikdy nevyhýbala zmene svojho vzhľadu v súvislosti s úlohou – spomínate si na ňu vo filme G. I. Jane? Ale mimo plátna si potrpí na jednoduchosť a bezstresovosť. V jednom z rozhovorov pre PEOPLE prezradila: „S vlasmi som si urobila všetko. Oholila som si ich. Farbila som si ich. Mala som bob. Keď nepracujem, snažím sa s nimi robiť čo najmenej.“ Vynecháva tepelnú úpravu, obmedzuje umývanie na minimum a spolieha sa na pravidelné „oprašovanie“ – drobné zastrihávanie, aby si udržala zdravú a lesklú hrivu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Demi Moore (@demimoore)

Drastické zmeny v týchto dňoch neprichádzajú do úvahy, pokiaľ si to úloha naozaj nevyžaduje. „Myslím si, že teraz, keď som staršia, už tiež viem, že si nemusím nič dokazovať,“ povedala pre PEOPLE. „Takže, ak naozaj potrebujú iné vlasy, môžu mi dať parochňu.“ A zdá sa, že to sa stalo aj teraz.

Novým účesom vyvolala zmiešané reakcie

Nie div, že verní fanúšikovia, ktorí si pamätali jej prehlásenie, ihneď na túto zmenu zareagovali. V komentároch napríklad stálo: „Ostrihali ste si vaše krásne vlasy!!! Stále ste nádherná, ale prekvapilo ma to!“ Ďalšia fanúšička zas písala: „Nie je možné, že si ostrihala vlasy!“ Zatiaľ čo niekto iný to poňal iným štýlom a panikáril: „Dúfam, že si neostrihala vlasy…“ čím už skĺzol ku kritike. Mnohí iní zas reagovali na takéto komentáre a písali, že určite ide len o parochňu a nie je dôvod na paniku. Viacerí zas dodali, že ani jej dlhé vlasy v skutočnosti nie sú jej, keďže nosí príčesky.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Demi Moore (@demimoore)

Ak to však parochňa je, viacerí fanúšikovia skončia sklamaní. V komentároch totiž Demi odkazovali: „Milujem na tebe túto dĺžku vlasov.“ alebo „Krátke vlasy na tebe vyzerajú famózne!“ alebo „Tvoje vlasy vyzerajú nádherne.“

Našli sa však aj kritici. Jeden muž napríklad napísal: „Dúfam, že je to parochňa. Táto dĺžka jej naozaj nesedí.“ Ďalší sa hneď pridal: „Dúfam, že je to parochňa. Tvoje dlhé vlasy sú ikonické.“