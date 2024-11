Dávali mu desať minút, strávil tam viac ako hodinu. Toto prežíval námorník počas pobytu v najtichšej miestnosti na svete

Pokiaľ vám niekto povie, že jedna z najhorších výziev na svete spočíva v pobyte v tichu, asi sa zasmejete. Ale predstavte si miestnosť, ktorá absorbuje zvuk na celých 99,99 percenta. Guinessový rekordman nie je pre slabé nátury – aj tie najsilnejšie povahy zvládne dostať doslova na hranicu šialenstva.

Vďaka svojim vlastnostiam si odhlučnená komora v Orfield Labs v americkom štáte Minnesota držala prvé miesto ako najtichšie miesto na svete celé roky, kým ju v roku 2015 nepokoril nový rekordman vo Washingtone.

Ohlušujúce ticho

Pobyt v nej znamená sedieť v prostredí, v ktorom počujete, ako vám vzduch napĺňa pľúca. Celý váš organizmus transformuje do súzvuku zvukov; trávenia vo vašom bruchu, každého žmurknutia vašich očí, či dokonca krvi, ktorú počujete tiecť v hlave a v žilách. Toto všetko sú zvuky, ktoré nahlásili odvážni účastníci počas pobytu v tejto miestnosti.

Kerry Sanders, reportér z NBC, však nechal túto skúsenosť prežiť jednému mužovi, ktorý ju oproti bežnému smrteľníkovi mohol využiť s cieľom oddychu. Do miestnosti zaviedol amerického námorníka Nicka Haira.

Poddôstojník amerického námorníctva strávil predchádzajúcich deväť mesiacov na palube lietadlovej lode USS Abraham Lincoln. Spával v prítomnosti 100 mužov a každý deň trávil v spoločnosti tisícok námorníkov, pristávajúcich lietadiel a vysokých vĺn. Tento zážitok Hair prirovnal k „životu pod horskou dráhou“.

Podľa Sandersa, ktorý v miestnosti strávil len päť minút, v nej cítiť silný tlak. „Trochu ako keď idete v aute do hôr a musíte prehĺtať a zívať, aby ste tlak vyrovnali. Som si takmer úplne istý, že som počul, ako mi tečie krv v hrdle.“

Heir si však zážitok zrejme užíval. Po piatich minútach predniesol: „Zaujímavé je, že to tu začína byť trochu mätúce.“

Doktorka Peggy Nelsonová, bývalá predsedníčka Katedry vied o reči, jazyku a počúvaní, námorníkovi nedávala veľké šance: „Stavím sa, že po desiatich minútach Nick povie, že to bola zaujímavá skúsenosť a je pripravený pohnúť sa ďalej.“

V miestnosti vydržal sedieť viac ako hodinu

Námorník však nakoniec v miestnosti zostal viac ako hodinu, s cieľom aspoň trochu prekalibrovať vlastné telo po mesiacoch v neustálom hluku. Keď experiment skončil, pri vstávaní predniesol, že sa cíti trochu „rozkolísane“.

Najzaujímavejšia však bola otázka reportéra, či si ešte dokáže predstaviť zvuk pristávajúcich lietadiel, ktorým bol obklopený posledné mesiace svojho života.

„Nie, teraz nie, v tejto chvíli to nezvládnem, je to fascinujúce,“ odpovedal Heir so širokým úsmevom, ktorému sa vďaka pobytu konečne dostalo vytúženého ticha.