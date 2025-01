Dáva si na tvár pijavice, to však nie je všetko. Demi Moore ide do extrému, aby si zachovala mladistvý vzhľad

Na narodeninovej torte sfúkla už viac ako 60 sviečok, napriek tomu by jej výzor mohla závidieť nejedna štyridsiatnička. Filmová ikona vyzerá s každým pribúdajúcim rokom čoraz lepšie. Nič však nie je zadarmo. Jej mladistvý vzhľad je výsledkom pravidelnej a dôkladnej starostlivosti o pleť, ktorá spočíva v niekoľkých trikoch, hoci na jeden z nich by si máloktorá žena trúfla.

Článok pokračuje pod videom ↓

Hollywoodska hviezda Demi Moore, ktorá sa najnovšie pýši prvým Zlatým glóbusom vo svojej 45-ročnej kariére za najlepší herecký výkon vo filme „The Substance“, by vedela rozprávať o tom, čo podstupuje pre to, aby stále mala takú žiarivú a omladenú pleť. Hoci v spomínanom filme si zahrala staršiu ženu, ktorá túži byť opäť mladá, v reálnom živote sa nemusí ničoho obávať, ako napísal denník The Sun.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Demi Moore (@demimoore)



Herečka drží v rukách veľký triumf, ktorý spočíva v určitých krokoch zaručujúcich nestarnúci vzhľad. Pozrite sa, čo všetko robí trojnásobná mama preto, aby sa vyhla vráskam.

Žiadny alkohol

Už v minulosti sa Demi vyjadrila o boji s alkoholizmom. Odvtedy je striktne proti tomu. Ako priznala vo svojej autobiografii „Inside Out“, alkohol jej rozbil manželstvo s druhým manželom, hercom Ashtonom Kutcherom. Od roku 2012 po rozchode dvojice je herečka triezva, čo malo pozitívny vplyv na jej duševné zdravie, ale pomohlo to tiež aj pleti. Alkohol totiž znižuje množstvo antidiuretických hormónov v ľudskom tele, čo znamená, že udržuje vašu pokožku hydratovanú a pomáha telu reabsorbovať vodu.

Čistá pleť vďaka pijaviciam