Európska únia už takmer nepotrebuje dodávky ruského plynu. Mysli si to analytici zo združenia Dáta bez pátosu. Podľa analytikov sú dodávky plynu do Európskej únie a Veľkej Británie plynulé, pričom týždenne pritečie 6,5 až 7,5 miliardy metrov kubických plynu.

Takmer nám ho netreba

„Dodávky plynu sú plynulé už 20 týždňov od začiatku leta. Import z Ruska postupne klesal a za ostatný týždeň bol 404 miliónov metrov kubických. Predstavuje to z celkových 6,936 miliardy metrov kubických menej ako 6 %,“ napísali analytici na sociálnej sieti.

Plyn LNG predstavuje 45 % z celkové dodaného objemu, plyn z Nórska 38 %, plyn z Alžírska 7 % a plyn z Azerbajdžanu 4 %. Zásoby plyn sú v EÚ na rekordnej úrovni 103 miliárd metrov kubických. Minuloročná spotreba EÚ bola necelých 375 miliárd metrov kubických.

Stihli sme to pred zimou

Do konca zimy, čiže do konca apríla, je ešte 25 týždňov. Za toto obdobie pritečie podľa analytikov možno až 175 miliárd metrov kubických plynu. „Ruských 400 miliónov metrov kubických týždenne je bonus,“ konštatovali analytici, podľa ktorých aj po zime koncom apríla bude mať Európa v zásobníkoch plyn a kapacity LNG vzrastú.

„Nórsky plyn je k dispozícii, Azerbajdžan „mimo ruských trás“ ide objemy navýšiť a Alžírsko tiež neklesá. Rusku nezostalo nič iné, len osláviť tých 105 rokov od výstrelu „slepým“ nábojom z Auróry. A tak je to dobré, dokonca to ani dlho netrvalo, a stihli sme to pred zimou,“ uzavreli analytici.