Daniel Radcliffe ukázal partnerku a ľudia sa do nej hneď pustili. Tvrdia, že vyzerá ako jeho matka a vôbec sa k sebe nehodia

Predstaviteľ najznámejšieho mladého čarodejníka vyhral svoju prvú cenu Tony a svoj úspech oslávil spolu s dlhoročnou partnerkou.

Ako informuje portál Brightside.me, 34-ročný herec Daniel Radcliffe sa objavil na 77. odovzdávaní cien Tony po boku 39-ročnej priateľky Erin Darke. Hoci sú spolu už 12 rokov a v apríli minulého roka oslávila narodenie svojho prvého dieťaťa, vyzerá to tak, že si ľudia stále nezvykli na ich výškový rozdiel. Po ich zriedkavom objavení sa na verejnej udalosti si totiž neodniesli len cenu, ale tiež kritiku.

Vyzerali zaľúbene

Tridsaťštyriročný herec ovinul ruku okolo pása svojej dlhoročnej priateľky, keď sa smiali a nežne si pozerali do očí počas pózovania na fotografiách. Na modrom koberci vyzerali viac než zaľúbene a bolo vidieť, že sú z hercovho úspechu nadšení.

Ľudia na internete tento krásny pár chválili a zasypávali ho komplimentmi. Jedna osoba napísala: „Vyzerajú skvele a tak šťastne,“ a ďalšia dodala: „Obaja vyzerajú tak šťastne a spokojne jeden s druhým.“ Milé komentáre však sprevádzali aj poznámky na viditeľný výškový rozdiel dvojice a mnohí ľudia nešetrili kritikou, píšuc, že Erin vyzerá ako Danielova matka.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Just Jared (@justjared)

Narážky na výškový rozdiel

„Vyzerajú ako matka a syn. Rozdiel vo výške je taký zahanbujúci, musí si nájsť niekoho nižšieho ako on,“ zhodnotil jeden komentujúci pod článkom, ktorý zobrazoval tento pár na udalosti.

Nebol pritom jediný, komu prekážalo, ako pár spoločne vyzerá a mnohí ľudia sa nebáli vysloviť svoj názor. „Vyzerajú skôr ako mama a syn, mohol si dať do topánok vyššie vložky,“ skonštatoval komentujúci. „Myslel som si, že je to jeho matka!“ pridal sa hneď ďalší.

Popri týchto poznámkach sa tiež objavila aj narážka na to, že by si mohol zahrať v rozprávke. Nie však tak, ako by ste čakali. „Bol by perfektný na rolu jedného z trpaslíkov v Snehulienke,“ stálo v komentári. Ani tam však poznámky na jeho výšku neskončili.

„Buď je on fakt maličký, alebo ona fakt vysoká,“ objavila sa tiež konšpirácia. „To má len 150 centimetrov?“ pýtala sa ďalšia. V skutočnosti však medzi nimi nie je až taký veľký rozdiel, na čo poukázala iná komentujúca. „Nemohla si namiesto podpätkov obuť balerínky, aby ten chlap nevyzeral taký maličký? V skutočnosti je len o 5 cm vyššia ako on, ale vďaka jej výberu topánok a účesu dohora to vyzerá ako 20-centimetrový rozdiel,“ zhodnotila.