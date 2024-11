Ďalšie banky čoskoro potešia Slovákov: Dočkajú sa funkcie, na ktorú dlho čakajú. Vieme, kedy spustia okamžité platby

Banky sa snažia držať krok s dobou a inováciami, a to aj zavádzaním okamžitých platieb. Klienti vďaka nim môžu posielať, ale aj prijímať platby okamžite, v skutočnosti do niekoľkých sekúnd. Ešte stále ich však neposkytujú všetky banky, no už je známe, kedy sa pridajú aj tie posledné.

Plnohodnotnú podporu okamžitých platieb na Slovensku už zaviedli viaceré banky ako napríklad: Slovenská sporiteľňa, Fio banka, Tatra banka, J&T Banka, VÚB banka, Raiffeisen banka, Oberbank, Prima banka. Klienti zvyšných si budú musieť ešte počkať, no nie dlho.

Ako informuje Živé.sk, sú známe termíny, kedy sa okamžitých platieb dočkajú aj klienti bánk, ktoré ich doteraz neponúkali. Podľa regulácie to musia stihnúť do 9. októbra 2025.

Kedy ich spustia ďalšie banky?

Klienti ČSOB banky a Privat banky zatiaľ môžu okamžité platby len prijímať, odosielať ich budú môcť až v priebehu budúceho roka. UniCredit Bank plánuje prijímanie okamžitých platieb spustiť už v decembri 2024, odosielanie v priebehu januára 2025. Ak využívate služby mbank, platby budete môcť okamžite prijať od 2. decembra, odoslať až počas budúceho roka. 365 bank a Poštová banka plánujú prijímanie rýchlych platieb spustiť 9. januára 2025, odosielanie počas budúceho roka.