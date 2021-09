Stačila jedna veta: Šachová majsterka žaluje Netflix kvôli sexistickej poznámke v seriáli Dámsky gambit

Seriál The Queen’s Gambit zrejme nikomu netreba bližšie predstavovať. Počul o ňom totiž aj ten, čo streamovaciu službu Netflix predplatenú nemal. Seriálový hit sa po roku od uvedenia na známej streamovacej platforme opäť dostáva do povedomia. Tentokrát však v negatívnych konotáciách. Netflix totiž kvôli nemu čelí žalobe od šachovej majsterky.

Na populárnu streamovaciu službu Netflix podľa informácií webu The Hollywood Reporter podala žalobu šachová šampiónka Nona Gaprindašviliová. Dôvodom je „výrazne sexistická poznámka“, ktorá má na ňu odkazovať vo finálnej časti hitovej minisérie The Queen’s Gambit.

Gruzínska šachistka sa hnevá

Seriál z dielne Netflixu síce nerozpráva skutočný príbeh šachovej majsterky a točí sa okolo fiktívnej postavy Beth Harmonovej (stvárnila ju Anya Taylor-Joy), obsahuje však množstvo odkazov na reálne osobnosti, vrátane dotknutej Gaprindašviliovej.

Miniséria našla základ v rovnomennej knižnej predlohe autora Walter Tevisa a prvýkrát vyšla v roku 1983. Trvalo teda viac než 30 rokov, kým sa knižku niekto rozhodol adaptovať do hranej podoby. Autor predlohy už v knižke poďakoval slávnym šachovým majstrom ako Robertovi Fischerovi, Borisovi Spasskymu a Anatolymu Karpovi.

Príbeh hlavnej hrdinky približne korešponduje s príbehom Fischera. Jej finálna šachová partička proti Borgovi vo finálnej epizóde odzrkadľuje slávny súboj z roku 1972, kedy Fischer hral o víťazstvo na majstrovstvách proti Spasskymu. No a práve tento moment je tým, kedy sa na prestras dostáva aj žalobkyňa Nona, mimochodom jedna z najlepších šachových hráčok 70. rokov minulého storočia.

Odkaz na ňu zaznieva hlasom komentátora: „Jedinou nezvyčajnou vecou na nej, je jej pohlavie,“ povedal o postave Beth Harmonovej. „A ani to nie je v Rusku ojedinelé. Tam majú Nonu Gaprindašviliovú, ktorá je ale ženskou šampiónkou, ktorá nikdy proti mužom nehrala.“

Požaduje odstránenie scény a 5 miliónov k tomu

Práve tieto vety sa spomínanej šampiónky nesmierne dotkli, a preto sa rozhodla podať žalobu za ohováranie. Gaprindašviliová tvrdí, že do roku 1968 (teda do obdobia, kedy sa predmetná scéna odohráva) už mala za sebou najmenej 59 duelov proti mužským protihráčom. Tvorcovia seriálu tiež priliali olej do ohňa aj tým, že ju označili za ruskú šachistku. Nona je však pôvodom z Gruzínska a tí boli zo strany Rusov v minulosti značne šikanovaní. Označenie za obyvateľku Ruska teda považuje za urážku.

Gaprindašviliová teraz žiada od Netflixu odškodné minimálne 5 miliónov dolárov a tiež aj odstránenie predmetných klamlivých tvrdení.

Hovorca streamovacej služby Netflix sa k prípadu vyjadril a prezradil, že voči obvineniam podajú odvolanie a budú proti všetkému bojovať. Uviedol, že aj keď si Gaprandašviliovú cenia a jej úspechy nesmierne rešpektujú, neveria, že jej tvrdenia dokážu na súde uspieť. Ako to celé dopadne, budeme, samozrejme, sledovať.