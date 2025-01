Ďalšia známa herečka sa stala obeťou ničivých požiarov v Los Angeles: Jej vnučka na sociálnu sieť napísala dojímavý odkaz

V posledných dňoch zasiahli Los Angeles ničivé požiare, ktoré si vyžiadali množstvo obetí a zničili desiatky nehnuteľností. K zoznamu tragicky zosnulých sa podľa najnovších informácií jej pravnučky a zahraničných médií pridala aj 95-ročná herečka Dalyce Curry.

Dalyce Curry zomrela podľa informácií magazínu Forbes v dôsledku rozsiahlych požiarov v Los Angeles, ktoré zničili jej dom v Altadene. Jej pozostatky boli nájdené niekoľko dní po tom, ako požiar kompletne poškodil jej nehnuteľnosť.

„Pred hodinou mi súdny lekár potvrdil, že jej pozostatky boli skutočne nájdené na jej pozemku,“ napísala Dalyce Kelley, pravnučka Curryovej, na facebooku v nedeľu 12. januára.

Ráno už našla iba trosky

„Strávili sme spolu nádherný čas. Ovplyvnila si môj život v mnohých smeroch. Tvoja strata je pre mňa zničujúca,“ dodala. Podľa správ, Kelley nechala svoju starú mamu, známu ako „Momma D“, v jej dome v utorok večer okolo polnoci bez toho, aby tušila, čo ju čaká.

Nasledujúce ráno sa ponáhľala skontrolovať jej stav, avšak zastavila ju polícia a oznámila jej, že jej dom bol úplne zničený. Kelley následne odišla do Pasadena Civic Center, kde sa v tom momente nachádzali evakuovaní obyvatelia, ale svoju prababičku sa jej nepodarilo nájsť.

Nebola prvou hereckou obeťou

Okrem slávnej úlohy vo filme The Blues Brothers, sa Curry objavila aj vo filmoch ako The 10 Commandments a Lady Sings the Blues. „Bola veľmi aktívna,“ povedala jej vnučka Loree Beamer-Wilkinson. „Nikto by nepovedal, že mala 95 rokov.“

Medzi obeťami požiarov je aj detská hviezda Rory Sykes, ktorý sa preslávil účinkovaním v britskej televíznej šou Kiddy Kapers. Ako informovali CBS News, jeho život nebol ľahký, narodil sa slepý a mal tiež detskú mozgovú obrnu. O jeho úmrtí v rodinnej nehnuteľnosti v Malibu informovala zronená mama Shelley Sykes.