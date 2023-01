Cyklóna Constantin prichádza, vráti zimu na Slovensko: V týchto oblastiach môže napadnúť až 20 cm snehu

Po nezvyčajne teplom počasí sa na Slovensko opäť vracia zima. Už v týchto chvíľach sa nad naše územie nasúva rozsiahle zrážkové pole a počas nadchádzajúcich hodín sa začne ochladzovať, čo zníži hranicu sneženia, informuje iMeteo.sk.

Na vine to bude mať veľmi hlboká tlaková níž, ktorá dostala od nemeckých meteorológov meno „Constantin“.

Níž „Constantin“ prinesie zimu

„Počasie ovplyvňuje rozsiahla tlaková níž, v ktorej strede poklesol tlak pod 950 hPa. Stred tejto tlakovej níže sa nachádza nad Severným morom a v priebehu noci sa nad oblasťou Stredomoria prehĺbila sekundárna tlaková níž, tzv. Jadranka,“ píše portál.

„Tá postúpila z Jadranského mora nad Balkán a aktuálne je jej stred nad Bosnou. Táto tlaková níž prináša do oblasti Jadranu veľmi silný vietor, ktorý ráno prechodne zosilnel aj na našom území. S touto tlakovou nížou však súvisí aj rozsiahle zrážkové pole, ktoré ovplyvňuje počasie už aj na našom území,“ dodáva.

„Od juhozápadu sa v týchto chvíľach nasúva rozsiahle zrážkové pole, ktoré prináša výdatnejší dážď predovšetkým do oblastí západného Slovenska. Postupne sa zrážky rozšíria nad celé Slovensko a do zajtrajšieho poludnia prinesú do západných a južných okresov od 15 do 30 mm zrážok,“ píše o počasí v najbližších hodinách portál iMeteo.

„Zároveň k nám však začne zatekať od severu až severovýchodu chladnejší vzduch, ktorý bude znižovať hranicu sneženia. Aktuálne sa hranica sneženia nachádza okolo výšky 1200 metrov, no počas noci sa začne znižovať a do rána bude snežiť už od 700 metrov,“ dodáva portál.

„Sneženie sa tak vráti do vyššie položených oblastí Oravy, Kysuc, Liptova, Turca a Horehronia. Na horách by podľa aktuálnych predpokladov mohlo napadnúť 10 až 20 cm čerstvého snehu,“ uzatvára portál vo svojej predpovedi počasia.