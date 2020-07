Čo všetko viete o Japonsku? Tento ťažký kvíz dokáže zvládnuť na 100 % iba málokto z vás

Japonsko je jednoznačne krajinou technologického pokroku, neskutočných bizarností, zvláštnych zvykov, no aj skvelého jedla. Vedeli ste napríklad, že v Japonsku môžete ochutnať až 70 druhov Fanty, že ulice nemajú názvy, ale iba čísla, či to, že najčastejšou príčinou smrti mužov vo veku od 20 do 44 rokov je samovražda?

Japonsko však oplýva ešte väčším počtom zaujímavostí, ako ste si doteraz možno mysleli. Otestujte sa v našom kvíze, či o ňom máte dostatočné množstvo informácií.

Viete, čo označuje výraz "katana"? Japonské bojové umenie Meč samurajov Katana je druh japonského meča, ktorý sa používal približne od 15. storočia. Bola to bojová zbraň samurajov. zdroj: Fontech Pokračovať >> Nosili japonskí samurajovia brnenie? Nie Áno Áno. Samurajov zdobili krásne a bohato zdobené brnenia. Na rozdiel od tých európskych však boli navrhnuté tak, aby sa v nich mohli skvele pohybovať. zdroj: Fontech Pokračovať >> Viete, ako sa volá najnovšia hra od Sony, ktorá sa zaoberá slávnou érou samurajov? Ghost of Thushima Samurai town Nový herný hit od japonskej firmy Sony je vskutku exkluzívny. Predstavuje inváziu dobyvačných Mongolov na územie Japonska, pričom prvý úder smeruje práve k ostrovu Cušima. Obranu má na starosť lord Shimura so svojou hŕstkou samurajov, medzi ktorými nechýba ani jeho synovec a hlavný protagonista hry, bojovník Jin Sakai. Pokračovať >> Aktuálny japonský cisár Naruhito je v poradí 126. cisárom v tejto krajine. Čo ho spája s prvým cisárom Džimmu? TICAD7 Photographs / CC0 Nič Je jeho potomok Naruhito je priamym potomkom prvého cisára Džimu, ktorý založil ríšu v 7. storočí pred naším letopočtom. Po celý čas tak Japonsku vládne jedna rodina. Pokračovať >> Kto bol najväčším nepriateľom Samurajov? zdroj: Fontech Japonskí šľachtici Ninjovia Samuraji boli pôvodne bojovníci šľachtického pôvodu. Niekedy sa však aj oni museli vzdať svojho titulu Samuraja. Napríklad, ak prehrali niektorú z regionálnych bitiek a podobne. Ninjovia zas boli bojovníci z vidieka - poľnohospodári či roľníci, ktorí sa naučili bojovať proti samurajom v regionálnych vojnách pomocou všetkých dostupných prostriedkov, ktoré mali. Pokračovať >> Viete, do ktorého storočia sa datuje vznik samurajov? zdroj: Fontech 18. storočie 17. storočie 16. storočie Toto obdobie sa nazýva obdobím Edo a datuje sa do obdobia medzi rokmi 1603 – 1868. Počas neho vládla v Japonsku vojenská diktatúra založená Iejasu Tokugawom a riadená šógunmi z rodu Tokugawa. Tokugawské obdobie, na rozdiel od predchádzajúcich šógunátov, bolo rozporuplne založené na striktnej hierarchii tried, ktorú pôvodne utvoril Hidejoši Tojotomi. Kasta bojovníkov (samurajov) bola na vrchole, nasledovaná roľníkmi, remeselníkmi a obchodníkmi. Pokračovať >> Viete, ako prebiehala rituálna samovražda Seppuku? zdroj: Wikimedia Samovrah si podrezal žily na obidvoch zápästiach a následne si podrezal aj krk Samovrah si nožom rozrezal brucho a jeho asistent či sluha mu následne odťal hlavu Túto rituálnu samovraždu páchali zväčša samuraji, ktorí porušili kódex bušidó. Týkalo sa to napríklad zbabelstva v boji či iných nečestných činov. Takouto smrťou chceli zachovať samuraji česť sebe a svojej rodine. Pokračovať >> Oslavujú Japonci Vianoce? foto: Unsplash Áno Nie Napriek tomu, že v krajine je približne iba 1 % ľudí, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu, Japonci tento sviatok oslavujú. Chodia na večeru do KFC na kuracie krídelká. Tento sviatok tak berú len ako zábavu. Pokračovať >> Koho v reštaurácii obslúžia ako prvého? foto: Unsplash Muža Ženu V Japonsku boli odjakživa uprednostňovaní muži. Sú to napríklad ženy, ktoré dávajú svojim partnerom darčeky na Valentína. Pokračovať >> Čo znamená japonský výraz "kodokushi"? foto: Unsplash Človek, ktorý sa celý život venoval bojovému umeniu Pozostatky človeka, ktorý zomrel sám a dlhú dobu sa o neho nikto nezaujímal Pokračovať >> Vyhodnotenie: Výborný výsledok! Gratulujeme ti, o Japonsku a o histórii samurajov toho vieš skutočne veľa. Ak ťa táto tematika zaujíma, môžeš si vyskúšať novú hru od Sony, Ghost of Thushima , ktorá sa stala novým herným hitom. Vyhodnotenie: Nebolo to vôbec zlé! Nebolo to také zlé, no o Japonsku a v histórii samurajov máš mierne medzery. Ak ťa táto tematika zaujíma, môžeš si vyskúšať novú hru od Sony, Ghost of Thushima , ktorá sa stala novým herným hitom. Vyhodnotenie: Nevadí, nabudúce to bude lepšie Tento výsledok ťa vôbec nemusí hnevať. Ak však tematika samurajov zaujíma viac, môžeš si vyskúšať novú hru od Sony, Ghost of Thushima , ktorá sa stala novým herným hitom. Povedzte nám kto ste na zobrazenie výsledkov! Vaše meno: Váš email: Zobraziť výsledky >> Prosím zdieľajte tento kvíz na zobrazenie výsledkov. Facebook HRAŤ ZNOVA!

V spolupráci so Sony